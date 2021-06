Netflix montre enfin les Maîtres de l’Univers

Nous les avons déjà, coupables. Et de quelle manière. Méfiez-vous de la bande-annonce de Masters of the Universe: Revelation que Netflix nous a laissée.

Les gars de Netflix ont passé l’après-midi à parler de choses animées. Et si Gundam, et si Resident Evil… et comment pourrait-il en être autrement, une pièce très importante a été prise par He-Man et ses amis. Ils l’ont fait en montrant ce que beaucoup d’entre nous attendaient : la Bande-annonce des Maîtres de l’Univers : Révélation, et sa date de sortie sur la plateforme.

La série animée peut être vue à partir du 23 juillet prochain. Du moins en partie, puisqu’il ne sera pas complet, mais nous verrons un premier lot ce jour-là. Pour le reste, il faudra patienter pour en savoir plus.

Ce qu’ils nous ont laissé voir, c’est la bande-annonce qui, bien qu’elle ne dise rien sur l’intrigue (ce que nous apprécions), elle nous permet de voir tous les personnages de la série. Et quand on dit « tout le monde », on veut dire « tout le monde ». A quoi aiment-ils jouer avec nos petits coeurs de geeks !

Masters of the Universe : Revelation n’est pas un remake. Ce n’est pas non plus une adaptation. C’est une continuation de la série originale qui commencera là où ils l’ont laissée à leur époque. Par conséquent, si vous n’êtes pas très clair sur ce qui s’est passé et que vous voulez devenir accro à ce nouvel opus, vous feriez mieux de lire au moins quelques résumés. Sinon, vous serez sûrement plus perdu que le bateau à riz.

Bien sûr, nous devons maintenant savoir pourquoi le nez Orko est si puissant comme on le voit dans la bande-annonce. Parce que personne ne gagnait contre le chargement … et maintenant regardez-le. Faire des choses. Que va sauver Kevin Smith dans son scénario en ramenant cette série mythique ? Dans un mois et demi on le saura.