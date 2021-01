Netflix Mexique: Top 10 des films et séries au 16 janvier 2021

1



Lupin



2021

Série

« Inspiré par les aventures d’Arséne Lupin, le gentleman voleur Assane Diop entreprend de mettre fin à son père des injustices subies par une famille aisée »



2



Bridgerton



2020

Série

« Les huit frères et sœurs attachants de la famille Bridgerton recherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne. Inspirés des romans à succès de Julia Quinn »



3



On peut être des héros



2020

Film

« Lorsque les extraterrestres capturent les super-héros de la Terre, leurs enfants doivent apprendre à travailler ensemble pour sauver leurs parents et la planète. »



4



Monarque



2021

Série

« Ana María retourne au Mexique quelques décennies après son départ pour prendre le contrôle de l’empire familial lié à l’industrie de la tequila. Le nom de famille Carranza est devenu l’un des plus importants du pays, car cette famille contrôle la société Tequila Herederos »



5



Cobra Kai



2021

Série

« Alcoolique et marre de vivre dans l’ombre de Daniel, son ancien rival, Johnny touche le fond et décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai »



6



100 jours pour tomber amoureux



2020

Série

« L’histoire tourne autour de deux bons amis, Constanza Franco (Ilse Salas), une avocate très sophistiquée et prospère, ainsi qu’une mère et une épouse; et Remedios Rivera (Mariana Treviño), également une mère et une épouse aimantes, mais qui, contrairement à de son amie, elle est un esprit libre qui ne peut pas garder sa vie en ordre »



sept



Je suis Betty la moche



1999

Série

« Dans une entreprise où l’apparence est l’obsession de tout le monde, une secrétaire peu attrayante montre que sa beauté est à l’intérieur et qu’elle pourrait tous les sauver »

8



Pièce



2015

Film

«Pendant cinq ans, une mère et son fils, Jack, vivent kidnappés et enfermés dans une pièce. Cinq ans au cours desquels la femme convainc le garçon que cette pièce est le monde. Il n’y a rien d’autre … jusqu’au jour où ils trouvent la possibilité de s’échapper »



9



Vikings



2013

Série

« Ce drame graveleux raconte les exploits du héros viking Ragnar Lothbrok alors qu’il étend le règne scandinave en défiant un leader visionnaire »



dix



Fragments d’une femme



2021

Film

« Martha (Vanessa Kirby) et Sean (Shia LaBeouf) sont un couple de Boston sur le point de devenir parents dont la vie prend une tournure traumatisante lorsqu’un accouchement à domicile aboutit à une tragédie inimaginable »