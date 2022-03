Netflix Mexique : les 5 séries les plus vues la semaine dernière

Le catalogue de Netflix est l’une des plateformes de streaming les plus larges et les plus variées. L’entreprise, dirigée par Ted Sarandos, a connu une croissance unique au cours de la dernière décennie et, en partie, grâce à sa bibliothèque. En fait, son succès est tel qu’il se positionne déjà comme le service à la demande le plus populaire au monde avec plus de 215 millions d’abonnés.

A tel point que, pour continuer à grandir Netflix mises à jour, semaine après semaine, quelles étaient ses séries les plus regardées. A travers sa page TOP 10, l’entreprise révèle ses chiffres et donne ainsi aux utilisateurs la possibilité de savoir ce que les gens choisissent le plus. Et, par exemple dans le cas du Mexique, les téléspectateurs ont cinq séries préférées qui ne cessent de monter dans le classement.

Les 5 séries les plus vues la semaine dernière sur Netflix Mexique :

5. Inventer Anna – Mini-série :

Avec Julia Garner, Inventer Anna Il est arrivé sur Netflix le 11 février et a balayé son histoire controversée. Produite par Shondaland, la société de production dirigée par Shonda Rhimes, cette série est basée sur la vie d’Anna Sorokin. La jeune femme est connue à New York comme la plus grande escroquerie de Manhattan et la seule à avoir réussi à escroquer les personnes les plus prestigieuses de la haute société. Et, tel est le succès qu’il doit Cela fait cinq semaines en cinquième position du TOP 10.

4. Nous sommes morts – Saison 1 :

Présentée en première mondiale le 28 février, cette bande a une fois de plus prouvé que le contenu coréen continue d’intéresser les fans. En proie au drame, à la terreur et au mystère, cette fiction n’a, pour l’instant, qu’une saison et suit l’histoire d’un groupe d’étudiants qui doivent survivre, jusqu’à ce qu’ils soient secourus, d’une invasion de zombies. Et, sous cette prémisse, les fans continuent de le choisir et Il est déjà dans le TOP 10 au Mexique depuis sept semaines.

3. Café parfumé pour femme – Saison 1 :

D’origine colombienne, Café parfumé aux femmes, C’est l’une des séries les plus longues sur Netflix, mais en même temps l’une des plus choisies. Son arrivée renversée, complètement, La reine du flux au point que il y a onze semaines il était en troisième position du classement dévoilé par la plateforme.

2. Savez-vous qui c’est ? – Saison 1:

Avec moins d’un mois dans le catalogue Netflix, cette série fait déjà fureur. Le synopsis officiel se lit comme suit: « Dans une ville tranquille de Géorgie, le trentenaire Andy Oliver et sa mère sont témoins d’un acte de violence aléatoire qui déclenche une séquence d’événements inattendus. Désireuse de trouver des réponses, la jeune femme parcourt les États-Unis face aux dangers jusqu’à ce qu’elle découvre les secrets les plus sombres de sa famille.”. Et, avec une intrigue complètement dramatique, la série Elle est déjà dans le TOP 10 depuis deux semaines, mais elle surpasse les autres fictions par son nombre d’heures jouées : 95 720 000.

1. Je suis Ugly Betty – Saison 1 :

Bien que le temps passe, cette bande est toujours l’une des préférées des fans de Netflix au Mexique. En réalité, la série est déjà en tête du top 10 du pays depuis 37 semaines et tout indique qu’aucune fiction ne pourra la surpasser, Du moins pas pour l’instant. Cette édition est celle qui mettait en vedette Ana María Orozco et a été créée pour la première fois en 1999.

