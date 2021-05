Netflix met fin aux «  Irréguliers  » après la saison 1

Mennen Soin Baume Apaisant 2-en-1 Après-Rasage et Soin Visage Homme 100ml

Mennen Soin Baume Apaisant 2-en-1 Après-Rasage et Soin Visage Homme 100ml offre une action complète et adaptée aux peaux sensibles. Il combat les 5 signes d'inconfort après le rasage : Rougeurs / Feu du rasoir / Picotements / Tiraillements / Sécheresse. Enrichi en Provitamine B5, il permet à votre peau sensible de retrouver douceur et confort. Enrichi en Aloé Vera, il apaise les échauffements et les tiraillements. Instantanément, la peau est soulagée et ne tire plus.