Netflix : l’inquiétante série chilienne basée sur un cas réel qui sortira en mai

La plateforme continuera de parier sur des contenus intéressants pour le mois prochain et il y en a un qui promet de captiver les abonnés avec son histoire. Regardez ce que c’est !

©NetflixNetflix : l’inquiétante série chilienne basée sur un cas réel qui sortira en mai.

le service de streaming Netflix traverse l’une de ses crises les plus importantes de ces dernières décennies, après la confirmation d’une baisse d’abonnés qui pourrait monter à des millions dans les mois à venir. La société a déjà annoncé un plan pour inverser la situation, mais en attendant, elle devra « attaquer » du côté le plus attractif et c’est avec de nouveaux contenus, comme celui qui arrivera le mois prochain.

La plateforme propose un large éventail de productions, mais ces derniers temps, il y a eu une tendance marquée dans laquelle le public a dirigé son attention vers des titres basés sur la vie réelle ou qui prennent certains aspects pour les transformer en fiction. Il y a une excellente nouvelle pour les amateurs de ce style de produits, puisque la série arrive au catalogue 42 jours dans le noir.

Ce thriller, réalisé au Chili, marquera l’histoire, car ce sera la première production originale du pays en streaming, et ils le feront avec une histoire captivante. Claudia Hiaiquimilla et Gaspar Antillo étaient les réalisateurs de ses épisodes et il a également produit l’esprit derrière jackie Soit Spencer, Paul Larainqui au moment de l’annonce de l’émission a déclaré : « C’est un défi et une énorme responsabilité, créer du contenu qui vole de notre pays vers le monde, pour être vu par des millions de téléspectateurs ».

De quoi parle le programme ? Cela fait avancer son synopsis officiel: « Inspiré de faits réels, c’est un thriller policier fictif qui accompagne l’histoire de Verónica, une femme qui disparaît, et de sa sœur Cecilia, qui entame une course contre la montre pour la retrouver. Sur son chemin, Cecilia doit lutter contre la négligence de les institutions, les préjugés de la société et le harcèlement des médias ».

Le cas réel auquel il se réfère est la disparition et le meurtre subséquent de Viviana Hager en 2010, l’un des plus controversés et médiatiques de l’histoire récente du Chili. Le scénario est également inspiré du livre de 2019 de Rodrigo Fluxá, « Vous savez qui: Notes sur l’homicide de Viviana Haeger ». La première série de fiction 42 jours dans le noir sera diffusé sur Netflix le 11 mai.

