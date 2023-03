Netflix : les sorties les plus importantes de la dernière semaine de mars 2023

Netflix

Le troisième mois est sur le point de se terminer, mais avant cela, nous avons quelques productions intéressantes à ne pas manquer sur Netflix. Regardez ce qu’ils sont !

©NetflixNetflix : les sorties les plus importantes de la dernière semaine de mars 2023.

service de diffusion en continu Netflix Il traverse les derniers jours de mars et cela est démontré par l’annonce récente du contenu qui arrivera en avril. Fini le mois où les nouvelles saisons de Toi, Ombre et Os, Le Royaume et Sexe/vieainsi que des films comme Luther : La nuit tombe, Loin et C’est toi. Cependant, il restera une semaine que la plateforme a réservée pour lancer ses derniers titres.

+Les sorties les plus importantes de la dernière semaine de mars sur Netflix

– instable

Date de sortie: 30 mars

Une comédie qui tourne autour d’un génie de la biotechnologie qui tente de faire face à une perte dévastatrice avec l’aide de son fils, qui lutte pour se faire un nom et sauver l’entreprise familiale. Il met en vedette : Rob Lowe, John Owen Lowe, Sian Clifford, Rachel Marsh et Emma Ferreira.

– Le tueur des médias

Date de sortie: 31 mars

Cette série venue de Taïwan, qui mêle le genre policier au thriller, suit un meurtrier qui profite de l’intérêt médiatique pour ses meurtres, manipulant ses victimes, la police et les médias, transformant les meurtres en spectacle médiatique. Il met en vedette : Kang Ren Wu, Ruby Lin, fan de Fandy, Alice Ko et camy chiangentre autres.

– Mystère en vue

Date de sortie: 31 mars

Jennifer Aniston et Adam Sandler revenez avec cette suite du long métrage de 2019, qui a été un succès en streaming. Dans ce cas, Nick et Audrey Spitz sont maintenant des détectives à plein temps. Lorsqu’un de leurs amis est kidnappé, ils se retrouvent impliqués dans une affaire internationale. Dans son casting on retrouve aussi Mélanie Laurent, Mark Strong, Adeel Akhtar, John Kani et Jodie Turner Smith.

– Boksoon doit mourir

Date de sortie: 31 mars

Dans la continuité du soutien de la plateforme aux productions coréennes, vient ce film dont le synopsis est le suivant : « Au travail, c’est une meurtrière de renom. À la maison, c’est la mère célibataire d’une adolescente. Tuer, c’est facile. Élever sa fille, c’est dur. »« . Ils jouent dans ce thriller: Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Kim Si-a, Esom, Koo Kyo-hwan, Lee Yeon et Hwang Jung-min.

