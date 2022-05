Netflix : les séries et films que vous ne pourrez plus regarder sur la plateforme à compter de ce mois de mai 2022

Netflix continuera de retirer diverses productions de sa bibliothèque dans le reste du cinquième mois de l’année, puis nous vous dirons ce qu’elles sont.

Le processus de renouvellement du service de streaming Netflix se base sur les avant-premières hebdomadaires de multiples productions qui sont accueillies positivement par les abonnés. En parallèle, elle retire également des productions de leur large catalogue. Malheureusement pour les utilisateurs, certains titres intéressants qui ne seront plus disponibles dans les prochains jours.

La plateforme traverse une période difficile, après une baisse d’audience qui a entraîné d’importantes pertes en Bourse. L’une des raisons pour lesquelles le public a abandonné son abonnement est justement due aux éliminations de séries et de films auxquels il tenait, notamment les plus originales. Les suppressions vont malgré tout continuer et nous vous en tiendrons informés. Lisez ce qui suit pour connaître les retraits prévus au mois de mai 2022 !

+ Retraits de Netflix pour le reste de mai 2022

15 MAI

– Première année | Film

– Scream 2 | Film

– The Devil’s Mistress | Film

– Lovesong | Film

– Le Château de Cagliostro | Film

– Da Vinci Code | Film

– La vie de Kayla | Film

– Les Chevaliers du Zodiaque : The Lost Canvas | Série

– Parasite : La Maxime | Série

– Proposition indécente | Film

– Sang, sueur et gloire | Film

– Strangers from Hell | Série

– Jeu de trahison | Film

16 MAI

– American Nightmare 3 : Élections | Film

– The Witch | Film

– The Boss | Film

– Les Notes parfaites | Film

– Des notes plus parfaites | Film

– Identité inconnue | Film

– La Mort dans la peau | Film

– La Vengeance dans la peau | Film

-Jason Bourne | Film

– Les Invités | Film

– American Pie 4 | Film

– Unfriended | Film

– Chez soi : Il n’y a pas de chez soi comme chez soi | Film

– Death Race 3 : Inferno | Film

– Uniquement pour les couples | Film

– Ex Machina | Film

– La Marionnette | Film

– Le retour de la berceuse magique | Film

– Terminator 2 : Le Jugement dernier | Film

– In a Valley of Violence | Film

19 MAI

– Nos voisins, les hommes | Film

20 MAI

– Especial 20 anos Futbol de Primera | Série

22 MAI

– Le Culte | Film

– Twin Peaks | Série

23 MAI

– Arès | Film

LE 24 MAI

– Hyper Hardboiled Gourmet Report | Série documentaire

27 MAI

– Le Chat Chapeauté | Série

28 MAI

– Seuls Two | Film

29 MAI

– Rangoon | Série

31 MAI

– Bad blood | Série

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂