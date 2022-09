Netflix : les séries et films les plus attendus arrivent en septembre

Netflix

Un nouveau mois est arrivé et le géant du streaming a tout prêt pour surprendre ses fans, bien qu’il y ait deux productions les plus attendues. Rencontre-les.

© GettyNetflix a de grandes sorties pour septembre

Un nouveau mois a commencé Netflix, une fois de plus, a renouvelé son catalogue. La plateforme de streaming partage généralement, à chaque fois qu’un mois différent commence, de nouvelles productions pour ses abonnés. Et, bien qu’il y ait des moments où ce ne soit pas aussi réussi, il y en a d’autres, comme celui de septembre, pour lequel il a déjà présenté son calendrier. Quelque chose qui, sans aucun doute, a ravi les téléspectateurs car c’est un mois prometteur.

C’est parce que les versions qui arrivent dans Netflix pour septembre, ce sont ceux que les fans attendaient le plus. Même ainsi, la vérité est que parmi toutes les premières que le géant du streaming a prévues, il y en a deux qui sont devenues les plus désirées. Apprenez à les connaître et découvrez tout ce que vous devez savoir avant qu’ils n’arrivent sur la plateforme.

+ Les sorties Netflix les plus attendues de septembre :

1. Destiny : La Saga Winx Saison 2 :

La deuxième saison de Destiny : la saga des Winx Il est devenu l’un des plus attendus par les fans depuis que son renouvellement a été confirmé. Cependant, la pandémie de COVID a grandement compliqué le calendrier de la série et ce n’est que l’année dernière que le casting a commencé à tourner. A tel point que les nouveaux épisodes n’arriveront sur Netflix que le 16 septembre.

Synopsis du spoiler : Dans sa deuxième saison, la série se concentrera sur le retour à l’école des protagonistes, bien que cette fois sous le regard strict de l’ancienne directrice d’Alfea, Rosalind. Bien sûr, maintenant les étudiants n’ont plus à affronter les brûlés, Dowling a disparu, Silva est en prison pour trahison et une nouvelle magie est née à Alfea. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi de nouvelles romances, visages et dangers ! Eh bien, les fées commencent à disparaître mystérieusement dans la nuit, alors Bloom et ses compagnons découvrent qu’une nouvelle menace se cache. C’est un problème qui doit être arrêté avant que le chaos n’éclate à nouveau.

2. Blond :

Ce film, mettant en vedette Anne d’armesatteindra la plate-forme le 28 septembre prochain. Le film, en plus d’être considéré par les fans de l’actrice comme l’un des meilleurs de sa carrière, est très attendu car il réinvente la vie de Marilyn Monroe.

Synopsis du spoiler : Blonde réinvente la vie de Marilyn Monroe d’après le roman à succès de Joyce Carol Oates. Ce long métrage raconte l’histoire de l’une des plus anciennes icônes d’Hollywood. Ceci, de son enfance instable en tant que Norma Jeane à son ascension vers la gloire, y compris ses amours. Et, brouillant les frontières entre réalité et fiction, il explore à la fois sa figure publique et privée.

