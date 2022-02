Netflix : les propos condamnables du créateur d’Elite sur la sexualisation de ses personnages

NETFLIX

Carlos Montero a fait référence aux corps de rêve qui apparaissent dans la série espagnole. Découvrez son opinion sur la diversité et son commentaire controversé sur Euphoria.

©NetflixElite reviendra avec sa cinquième saison sur la plateforme de streaming.

Semaine après semaine, les plateformes de streaming les plus reconnues se chargent d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à leur catalogue. Et chacun essaie d’être un peu plus au courant de la réalité et des enjeux qui traversent la société. Ce même a essayé Élitela série espagnole originale de Netflixqui présentait des personnages de sexualités, classes sociales et religions diverses. Mais pour son créateur, il n’est pas nécessaire d’inclure dans ses épisodes des jeunes avec corps de toutes sortes.

La lutte pour la diversité corporelle apparaît comme un thème récurrent dans les productions les plus populaires de ces dernières années. Cependant, Carlos Montero -responsable de la fiction européenne- assure que le mieux est de continuer à encourager la beauté hégémonique qu’une bonne partie de la fiction d’aujourd’hui tente de renverser. Est-il correct de ne présenter que des adolescents « parfaits » ? Quelle est la meilleure façon de le mettre en avant à l’écran ?

Le producteur s’est entretenu avec Fotogramas et a précisé, avec des commentaires répréhensibles, qu’il n’y a toujours pas de place pour les personnes avec des corps différents dans sa série. « Je dirais que les corps d’élite ne sont pas normatifs, ils sont le contraire. Ce sont des corps auxquels nous aspirons, soit pour leur ressembler, soit pour coucher avec eux. Quelles sont les raisons de montrer ces corps et non les vrais ? Eh bien, les mêmes à compter une élite espagnole qui n’existe pas non plus”.

De cette façon, le co-créateur de la série à succès Netflix a montré que dans ses plans il n’y a de place que pour les adolescents hypersexualisés où les personnages en surpoids ou avec de vraies caractéristiques ne rentrent pas. « C’est une stylisation, une idéalisation. Tout comme je montre des piscines et des maisons de rêve, je montre aussi des corps de rêve. La série est sexy, tout ce que j’écris a toujours cette aspiration« , il expliqua.

Suivant sa ligne de pensée, il a pris pour cible les bonnes critiques de euphorie dans lequel apparaît par exemple Barbie Ferreira jouant le rôle de Kat, une adolescente qui a su devenir un symbole du positivisme dans la diversité corporelle. « Je revendique la joie du désir. Je n’ai pas besoin de mettre mes personnages au bord du gouffre, une seringue au bras, pour montrer leur nudité. Je sais qu’ils ne me récompenseront pas, mais j’ai divinement appris à vivre sans eux. Je doute d’avoir la capacité de dire à un gros qu’il est sexy.. Je peux te le dire, mais une fois que tu y crois… Mais bon, c’est peut-être une question d’essayer», a-t-il conclu.

