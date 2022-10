Netflix : les possibles spin-offs de Cobra Kai

Netflix

La sixième saison de Cobra Kai n’est pas encore confirmée, mais la série est un franc succès et nombre de ses personnages pourraient avoir des spin-offs. Attention!

La prochaine fournée d’épisodes de cobra kai pour Netflix Cela n’a pas encore été confirmé, mais beaucoup croient que Le grand N ajoutera un nouvel épisode dans l’histoire de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Dans ce cas, l’intrigue pourrait unir les anciens rivaux entraînant les nouvelles générations de combattants pour se frayer un chemin dans un tournoi international de karaté tel que le Sekai Taikai. Y aura-t-il une chance de voir Julie Pierce interprétée par Hilary Swank ?

cobra kai s’est avéré être l’une des séries préférées des abonnés de Netflix sûrement pour lui « valeur nostalgique » produit des films originaux Karate Kid où M. Miyagi a formé Daniel LaRusso au karaté toujours avec la philosophie d’utiliser ces compétences pour la défense. Mais aussi l’apparition de nouvelles générations dans le géant du streaming ajouté des points pour faire ressortir ce spectacle.

+ Retombées possibles de Cobra Kai

.5. robby et michel

Ils ont terminé la cinquième saison en mettant de côté leur querelle après un combat dans lequel ils ont fait ressortir leurs sentiments. Cependant, il y a des problèmes de base qui pourraient bien être le moteur d’une série centrée sur ces personnages, comme la relation qu’ils entretiennent tous les deux avec Johnny Lawrence, le père de Robby et le sensei de Miguel. De plus, tous deux ressentent une grande affection pour Samantha LaRusso.

.4. John Kreese

Une émission sur les jeunes années de John Kreese une fois revenu de la guerre et comment il a utilisé le karaté pour survivre même en devenant un sensei qui, à cause de son passé, a la philosophie de « Frappe en premier » sans pitié pour l’adversaire. Cette époque du personnage a été explorée par cobra kai mais il reste encore de nombreux épisodes à regarder dans cet aspect.

.3. Chozen Toguchi

Qu’adviendra-t-il de ce combattant une fois de retour au Japon ? Les alternatives dans la vie de l’ancien rival de Daniel LaRusso qui a réussi à trouver la paix et à devenir l’un des meilleurs combattants de karaté de cobra kai ils peuvent être très intéressants. Après tout, il est devenu l’un des grands gardiens du karaté Miyagi, respectant l’héritage de l’homme qui a marqué la vie de Daniel.

.deux. Conservateur Nichols

Elle a une vie difficile avec sa mère malade et de nombreuses responsabilités qu’une fille de son âge ne devrait pas avoir. Le karaté l’a aidée à devenir plus forte non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que grande combattante qui a remporté la All Valley, bien qu’avec l’aide d’un arbitre acheté par Terry Silver. Une série sur la vie de Tory pourrait être très intéressante.

.1. Éli « faucon » Moscou

C’est l’un des jeunes les plus charismatiques de cobra kai et également vainqueur du tournoi All Valley. Un athlète naturel qui peut affronter même Robby ou Miguel. Hawk pourrait avoir sa propre mini-série racontant une aventure solo où sa forte personnalité se révèle en l’entraînant dans des problèmes qu’il faut résoudre à coups de poing et de pied.

