Netflix: les meilleures séries comme celle-là

Si vous recherchez de la science-fiction, nous vous proposons huit séries à apprécier sereinement.

Trouvez le le véritable amour, s’il y a une telle chose à une époque où le polyamour triomphe parmi les plus jeunes, il s’agit de chanceux, dans la plupart des cas, bien que des séries télévisées telles que Celui nous montrer que l’avenir pourrait contenir un système de matchmaking complexe, même si je doute fort que ce dystopie devenu réalité, alors nous aimons trébucher sur la même pierre encore et encore.

Si vous êtes venu ici à la recherche du plus d’amour technologique, ainsi que de bonnes histoires de science fiction, comme dans cette liste de séries similaires à Alice au pays des merveilles, je pense que vous n’aurez aucune plainte parmi nos recommandations.

Série similaire à The One, les meilleures alternatives

Découvrez le des secrets la tête en bas et le amour chez les adolescentes avec Stranger Things ou comment le La technologie peut raviver amours holographiques dans Mon amour holo.

Des choses plus étranges

Locke & Clé

Un moyen

Biohackers

Mon amour holo

Mieux que nous

Éduquer un super-héros

Leila

Des choses plus étranges

De toute évidence, la première recommandation ne saurait être plus évidente, même si elle n’a pas été oubliée pour cette raison. Si vous n’avez pas encore osé entrer dans le population Hawkins excentrique et rencontrez certains de vos curieux population, Outre terribles secrets et expériences qui y sont cachés, ne perdez plus de temps et rattrapez leurs trois premières saisons.

Année: 2016

Saisons: 3

Chapitres: 25

Durée moyenne: 50 minutes

Locke & Clé

Cette série, basée sur un comique du même nom, nous présente une aventure à mi-chemin entre le drame surnaturel et la science fiction et cela nous raconte comment on famille, qui a perdu le père, déménage dans un immense manoir, où ils découvriront l’existence d’une série de Clés qu’ils ouvriront des portes pour laquelle ils n’étaient pas préparés.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 45 minutes

Un moyen

L’un de ces drames qui utilise le excuse de science-fiction, en l’occurrence une mission spatiale, et qui promet plus qu’un moment d’émotion et de larmes en direct met en vedette Hillary swank, une de ces actrices qui semble avoir disparu de la scène internationale, mais qui nous donne un personnage extraordinaire, appelé Emma, ​​qui doit s’éloigner de ses proches en mission à distance Mars.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 50 minutes

Biohackers

La Médicament et la La technologie ils sont plus liés qu’on ne le pense et il suffit de jeter un œil à la bande-annonce de cette série pour la vérifier. A cette occasion, nous suivrons Mienne, un étudiant en médecine qui s’impliquera, à travers plusieurs colocataires, dans un réseau de expérimentation génétique, en plus d’un incessant Recherche pour découvrir le causes de la mort de son frère.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 40 minutes

Mon amour holo

Et si vous découvriez que votre vrai amour il n’a pas forme physique? Ce curieux point de départ est ce que nous propose My holo love, dans une histoire qui nous présente Han So-yeon, une jeune femme qui il tombe amoureux follement d’un hologramme, ceci étant le portrait vivant de son propre créateur.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 40 minutes

Mieux que nous

Cette série télévisée, dont prémisse rappelle avec force, également dans la mise en scène et la mise en scène, de Je robot, révèle un futur dystopique où le androïdes ils marchent parmi nous, ce dont nous avons tous rêvé à un moment de notre vie. A cette occasion, un famille sera le refuge d’un androïde tant voulu par un dangereux société, agents d’homicide et par groupes les terroristes.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 16

Durée moyenne: 50 minutes

Éduquer un super-héros

Les Superpuissances dans des gens ordinaires C’est l’une des modes qui a le plus d’impact à la fois sur les plateformes de contenu en streaming et dans le monde du cinéma. Cette série part du principe de la découverte de capacités surnaturelles par un enfant, dont le père est décédé, et où le mère vous devez d’abord comprendre Qu’est-ce qui se passe, afin de démêler le mystère qui se cache derrière les pouvoirs.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 9

Durée moyenne: 45 minutes

Leila

Enfin, nous n’avons pas voulu rater l’occasion de recommander un séries peu connues pour la plupart des téléspectateurs Netflix, mais introduit des concepts tels que oppression ou la féminisme carrément dans la science-fiction. Dans cette histoire, nous serons du côté de la protagoniste, qui donne également son nom à la série, et qui s’avère être le La fille disparue de Shalini, une femme qui vivait dans le luxe dans un régime dictatorial dans les 40 ans du 21e siècle, mais devra faire face à une situation terrible et la perte de sa propre fille.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 40 minutes

Rubriques connexes: Netflix

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂