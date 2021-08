Netflix : les films qui sortiront en septembre 2021

L'ETUDIANT Special Bac Terminale Agenda Scolaire Aout 2021 ‐ Août 2022 Journalier Format 12x17cm Couverture PVC Ouatinée Noir

MILLÉSIME: Agenda journalier du 23 août 2021 au 07 août 2022. Cet intervalle couvre l'intégralité de l'année scolaire ou universitaire. Chaque mois une grille de couleur différente pour se repérer en un seul coup d'œil. COUVERTURE : C'est la couverture mythique de l'agenda Etudiant. Elle est rigide et molletonnée, ce qui lui donne cette texture unique et cette excellente robustesse. Elle est débordante pour protéger toutes les feuilles intérieures. FORMAT : Cet agenda L'ETUDIANT est au format 12cm (largeur) x 17cm (longueur). Pour un maximum d'espace pour la prise de notes, l'agenda est organisé en présentant une journée par page. INFORMATIONS: Des informations pratiques et utiles (jours fériés, vacances scolaires, calendrier, emploi du temps, atlas en couleurs...). Toutes les pages sont en couleurs et changent chaque mois. Chaque page est perforée dans le coin, dispose d'un espace de notes "Pense pas bête" et d'un mini calendrier. BONUS: L'Étudiant vous accompagne tout au long de l'année scolaire avec des conseils et des informations utiles concernant de nombreux sujets à retrouver au bas de chaque page.