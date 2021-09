Netflix : les 9 séries originales de la plateforme avec les meilleures critiques

Netflix Il dispose d’un large catalogue de séries originales qui peuvent être appréciées par tout type de public. Le géant du streaming continue de capter des abonnés sur la base d’un contenu de haute qualité qui peut être apprécié avec les commodités du streaming. Peu importe qu’il s’agisse d’une activité paranormale dans une ville isolée, de la vie difficile d’un garçon aux cerfs ou de la vengeance d’un voleur en col blanc : Netflix fascine !

Et les critiques spécialisés ? Leurs critères sont différents de ceux du grand public. Moins d’attachement émotionnel aux protagonistes des différentes histoires qui génèrent la folie chez les fans. Le professionnel garde une vision plus froide qui teste la qualité des spectacles et conquérir ces personnes est un véritable exploit. La bonne nouvelle? De nombreux spectacles de Netflix ils reussissent. Une liste de ces alternatives !

+ La série Netflix avec les meilleures critiques







9. Choses étranges

La disparition d’un jeune homme dans la paisible ville de Hawkins est le point de départ d’une série de situations paranormales qui vont bouleverser les amis du garçon. ils se rencontreront Onze, une jeune femme dotée de pouvoirs télékinésiques qui les aideront à résoudre ce mystère et la terreur derrière la dimension parallèle qui les hante. C’est l’intrigue avec laquelle commence la série qui a conquis le public du monde entier. Rotten Tomatoes le note à 93%.

Choses étranges. Photo : IMDb.



8. Lupin

Le père de Diop Assane est accusé par les riches et les puissants Hubert Pellegrini de voler un collier de diamants coûteux. Une fois en prison, l’homme, qui était innocent, se suicide. Alors, son fils décide de venger cette injustice en s’inspirant des exploits de Arsène Lupin. Ce voleur en col blanc utilisera tout son charisme et sa maîtrise du déguisement pour atteindre ses objectifs. Tomates pourries : 97%.

Lupin. Photo : IMDb.



7. Chasseur d’esprit

Attraper un criminel oblige souvent les autorités à creuser profondément dans son esprit pour savoir comment il pense. C’est le travail des agents du FBI Holden Ford et Bill Tench. Ils essaient de comprendre et de capturer des tueurs en série tout en étudiant leurs psychologies endommagées. En même temps, ils développent une méthode moderne de profilage de ces criminels. Tomates pourries : 97%.

Chasseur d’esprit. Photo : IMDb.



6. Incroyable

Lorsqu’une adolescente rapporte avoir été violée, elle se rétracte plus tard. Ensuite, deux détectives suivent les preuves de l’affaire qui pourraient révéler la vérité sur ce qui s’est passé. Basé sur une histoire vraie. Avec : Kaitlyn Dever, Toni Collette et Merritt Wever. Tomates pourries a noté ce titre avec 98%.

Incroyable. Photo : IMDb.



5. Malade d’amour

Dylan découvre qu’il a la MST Chlamydia et entre en contact avec ses partenaires sexuels pour les alerter du diagnostic. La situation particulière aide le personnage principal de cette histoire à jeter un regard sur son passé, à revivre d’anciennes conquêtes, à se rappeler quand son cœur a été brisé et quand il a déçu. Tomates pourries : 98%.

Malade d’amour. Photo : IMDb.



4. Vandale américain

Il est frappant de constater que la série a une cote plus élevée que le contenu parodique. American Vandal est un faux documentaire sur les crimes, qui se déroule dans un institut américain, où les voitures des enseignants sont peintes avec des membres masculins. Créé par Dan Perrault et Tony Yacenda. Tomates pourries : 98%.

Vandale américain. Photo : IMDb.



3. Grande bouche

C’est une série animée pour adultes qui raconte en détail les différentes expériences d’un groupe de jeunes en pleine puberté. Des situations telles que l’attirance sexuelle et les menstruations seront abordées avec humour. Il est basé sur la vie de ses créateurs : Nick Kroll et Andrew Goldberg. Tomates pourries : 100 %.

Grande Bouche. Photo : IMDb.



2. Gambit de la reine

Anya Taylor Joy joue magistralement dans cette mini-série qui raconte l’histoire d’un prodige des échecs orphelin. La jeune femme a l’opportunité de devenir la meilleure joueuse d’échecs au monde, mais la vie la trouve aussi aux prises avec ses problèmes émotionnels couplés à la drogue et à l’alcool. Tomates pourries : 100 %.

Gambit de Dame. Photo : IMDb.



1. Dent sucrée

Basé sur la bande dessinée créée par Jeff Lemire. Il y a 10 ans un événement catastrophique provoqua la chute de l’humanité par un virus mortel et l’arrivée d’hybrides : des enfants mi-animaux mi-humains. Gus est un jeune demi-cerf. Il vit dans la forêt, mais bientôt les circonstances de la réalité l’emmèneront dans un incroyable voyage où il en apprendra plus sur son origine et sa nature humaine. Tomates pourries : 100 %.