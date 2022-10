Netflix : les 3 sorties les plus marquantes du 1er au 4 novembre

Netflix

Un nouveau mois commence et dès la première semaine, Netflix se démarque déjà avec ses premières. Rencontre-les.

©NetflixPremières en vedette de Netflix

Il ne reste que quelques jours avant début novembre et Netflix Il s’apprête déjà à enchanter tous ses abonnés avec ses nouveautés. En effet, au cours de ces quatre nouvelles semaines, il fera les meilleures premières. Bien sûr, pour la première semaine, il a déjà des publications exceptionnelles puisqu’il y a des productions qui promettent d’être un succès. Rencontre-les.

+ Premières en vedette de Netflix du 1er au 4 novembre :

Jeunes Altesses – saison 2 :

La deuxième saison de Jeunes Altesses Il arrive sur Netflix le 1er novembre et est l’une des versions les plus importantes et les plus attendues. C’est parce que maintenant tout le cours de l’histoire est changé car le prince Wilhelm n’a d’autre choix que d’accepter ses responsabilités royales. Bien qu’il faille noter qu’il ne veut pas le faire car il a déjà commencé à accepter ses sentiments pour Simon.

Manifeste – Saison 4 :

La quatrième et dernière saison de Manifeste arrive sur Netflix le 4 novembre prochain et c’est l’une des productions les plus attendues. Eh bien, c’est la fin de l’histoire où désormais, entre douleur et malheur, la famille Stone et les passagers du vol 828 cherchent le vrai sens de leurs appels parmi des signes inquiétants.

Enola Holmes 2 (film):

La suite deEnola Holmes arrive sur Netflix le 4 novembre prochain avec Millie Bobby Brown comme protagoniste principal. La jeune femme va une nouvelle fois se mettre dans la peau d’Enola, qui accepte sa première affaire officielle en tant que détective, mais a besoin de l’aide de ses amis. Bien que, également de son frère Sherlock pour résoudre le mystère.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂