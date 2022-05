Netflix : les 3 films les plus vus la semaine dernière (9 au 15 mai 2022)

Netflix

Netflix a clôturé sa 19e semaine de l’année avec une nouvelle liste de films qui ont le plus captivé les utilisateurs. Il y a des premières qui l’ont fait en quelques jours seulement!

Il est vrai que le service de streaming Netflix ne traverse pas son meilleur moment, après l’officialisation d’une perte de 200 mille abonnés qui pourrait passer à des millions dans les mois à venir. Cependant, les téléspectateurs continuent de soutenir les sorties hebdomadaires et de les emmener vers les plus regardées, pour constituer un Top 3 comme celui que nous vous présenterons ci-dessous.

Dans le précédent, May a attiré l’attention sur les séries qui arriveraient, comme choses étranges, La frange Oui Qui a tué Sara ?, mais la réalité est que les longs métrages ont aussi un public vraiment fidèle. Contrairement à la semaine dernière, il y aura deux nouveaux ajouts qui atteindront le classement avec un autre film qui répète sa permanence. Ce sont les films les plus regardés !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- 365 jours : Ce jour-là

Après deux semaines en tête de cette liste, la suite de la saga basée sur This Day, le deuxième roman de la trilogie de Blanka Lipińska, continue de figurer dans le Top 3. De quoi s’agit-il ? Voici ce que dit le synopsis : Laura et Massimo sont de retour et plus chauds que jamais. Mais le nouveau départ du couple réuni est compliqué par les liens familiaux de Massimo et un homme mystérieux qui entre dans la vie de Laura pour gagner son cœur et sa confiance, coûte que coûte »..

2- Laissez-vous aller

Comme le titre précédent, ce film réalisé par Sofia Alvarez est également basé sur un roman homonyme, en l’occurrence, écrit par Sarah Dessen. Emma Pasarow et Belmont Cameli jouent dans cette histoire qui suit Auden, qui un été avant l’université rencontre son camarade de classe Eli, et ils unissent leurs forces dans une aventure qui vise à l’aider à vivre une vie d’adolescente amusante du jour au lendemain.

1- Incompatibilité 2

Après le succès de Lupin, omar si revient avec cette suite à De l’autre côté des voies (2012) le 6 mai et dans quelques jours est devenu le film le plus regardé sur Netflix. Aux côtés de l’acteur français, il est accompagné de Laurent Lafitte dans cette nouvelle aventure de policiers très différents les uns des autres et qui après des années se retrouvent pour retravailler ensemble dans une opération de trafic de drogue.

