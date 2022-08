Netflix : les 3 films les plus vus la semaine dernière (1er au 7 août 2022)

Netflix

Les films Netflix continuent de faire des vagues dans son catalogue et trois propositions originales ont retenu l’attention des abonnés cette semaine.

©NetflixNetflix : les 3 films les plus vus la semaine dernière (1er au 7 août 2022).

Netflix franchit de nouvelles étapes au troisième trimestre de l’année, avec pour objectif principal de regagner les abonnés qu’elle a perdus ces derniers mois, ce qui a également entraîné une perte économique importante. Il est clair que l’entreprise ne traverse pas son meilleur moment, mais la situation est complètement différente en ce qui concerne le service de streaming avec ses sorties qui deviennent de véritables succès de visionnage.

S’il est vrai que les séries sont celles qui obtiennent le plus de reconnaissance, comme c’est le cas actuellement avec L’homme de sableà partir de la plate-forme, il y a un travail méticuleux concernant les films, car ils viennent de dépenser une fortune de 200 millions de dollars en L’homme gris et dans l’esprit de l’entreprise, ils ont exprimé leur intention de créer leur propre franchise. Pendant ce temps, des bandes intéressantes arrivent chaque semaine qui captivent également les utilisateurs. ¡Les plus vues du 1er au 7 août !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- L’homme gris

Les attentes en matière de diffusion pour ce film réalisé par les frères Russo et mettant en vedette Chris Evans, Ryan Gosling et Ana de Armas étaient très élevées, notamment parce qu’il disposait d’un budget de 200 millions de dollars. Cependant, cela commence à être dans le passé et n’a pas été la fureur attendue, bien qu’il y ait plus de projets à venir. Cette histoire suit un agent vétéran de la CIA qui est trahi par sa propre agence et contraint de devenir un fugitif.

2- Carter

Le 5 août, ce film d’action du cinéaste Jung Byung Gil est arrivé et lors de son premier week-end, il a déjà réussi à se positionner à la deuxième place. Joo Woo et Lee Sung-jae jouent dans l’intrigue qui tourne autour d’un homme qui se réveille sans ses souvenirs. Guidé par une voix mystérieuse à partir d’un appareil dans son oreille, il se lance dans une mission de sauvetage d’otages pleine de mystères.

1- Cœurs gravement blessés

Selon les données de FlixPatrol, cette adaptation du roman du même nom de Tess Wakefield, arrivée le 29 juillet, est devenue le film le plus regardé sur Netflix entre le 1er et le 7 août. Réalisé par Elizabeth Allen, cette histoire est centrée sur Cassie Salazar, une auteure-compositrice-interprète en difficulté, et Luke Morrow, un marine militaire en difficulté. Malgré leurs différences, ils décident de se marier pour les avantages militaires que le mariage implique, mais une tragédie interrompt le lien et la ligne entre ce qui est réel et ce qui est simulé commence à s’estomper.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂