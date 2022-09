Netflix : les 3 films les plus vus de la semaine dernière (19 au 25 septembre 2022)

Netflix

Netflix clôture une nouvelle semaine avec la liste des films que les abonnés ont le plus regardés ces derniers jours. Voyez lequel est le premier !

le service de streaming Netflix C’est dans les derniers jours de septembre et au troisième trimestre, au cours desquels ils recherchent une reprise après les deux précédents, qu’ils ont indiqué une forte baisse du nombre d’abonnés et des pertes économiques comme jamais auparavant dans leur histoire. Pour connaître les résultats, il faudra attendre le mois prochain, ils continueront donc à lancer des productions en cours de route, comme les films qui font partie du récent Top 3.

Les longs métrages restent un enjeu vital pour la plateforme, car il y a espoir de créer sa propre franchise similaire à Marvel et ainsi entrer pleinement dans l’industrie cinématographique. Cependant, ils sont toujours à la recherche de ce titre et au cours des sept derniers jours, il y a eu trois films que le public a choisis parmi les autres : un drame, une comédie musicale et une comédie. Revoyez les plus vues du 19 au 25 septembre !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- À bout de souffle

Après avoir mené cette liste lors de la précédente mise à jour, ce film français réalisé par David M. Rosenthal fait partie du podium et reste parmi les préférés du public. Sa prémisse captivante suit Roxana Aubrey, qui décide d’abandonner ses études et d’échapper à sa vie à Paris pour suivre un cours de plongée libre dans le sud de la France, où elle est rapidement entraînée dans une vie qui atteint de nouvelles profondeurs apportées par le poids de la descente de un océan.

2- J’étais célèbre

Dans la première semaine du mois, cette comédie musicale est arrivée qui a ému les abonnés ces derniers jours et a permis de faire partie de cette liste. Eddie Sternberg dirige Ed Skrein, Eleanor Matsuura, Lee Long, et Eoin Macken, entre autres, dans cette histoire qui suit Vince, une ancienne pop star désespérée qui rêve de revenir et c’est là qu’une séance impromptue avec un jeune batteur autiste Stevie suscite une amitié inattendue entre eux.

1- Rematch maintenant

Selon le rapport FlixPatrol, ce film réalisé par Jennifer Kaytin Robinson et mettant en vedette Maya Hawke et Camila Mendes est devenu le plus regardé sur Netflix entre la semaine du 19 et du 25 septembre. Il s’agit d’une comédie pour adolescents sur l’effondrement de la popularité de Drea lorsque son petit ami Max divulgue une sex tape d’elle devant tous les étudiants. D’autre part, Eleanor est une nouvelle élève paria qui arrive dans la même école que Carissa, une fille qui l’a toujours ennuyée. À la suite de cela, Drea et Eleanor se réunissent et forgent une amitié qui mène à des stratégies pour se venger de leurs intimidateurs.

