Netflix : les 3 films avec le plus d’audience la semaine dernière (10 au 16 octobre 2022)

Netflix

Les films Netflix continuent de faire parler les gens et nous avons un nouveau Top 3 qui arrive via le site Web FlixPatrol.

©NetflixNetflix : les 3 films avec le plus d’audience la semaine dernière (10 au 16 octobre 2022).

L’un des objectifs à long terme que le service de streaming maintient Netflix il crée son propre univers cinématographique, similaire à ce que Marvel ou DC Comics sont aujourd’hui. Cependant, ils n’ont pas encore trouvé le titre par lequel commencer à construire ce projet ambitieux et les étapes à suivre ne sont pas claires. En attendant, les sorties hebdomadaires qui mobilisent les abonnés continuent de former un Top 3 de ce qui se voit en ce moment.

Après une semaine où Blond avait atteint le sommet des principaux classements d’audience dans le monde, on pensait qu’il pourrait aller loin car c’était un film très attendu. La vérité est qu’il a été positionné comme l’un des grands échecs de l’histoire de la plateforme et sera bientôt oublié, car il a subi des critiques négatives constantes. Parallèlement, le drame, la terreur et l’action s’emparent du public. Passez en revue les 3 films les plus choisis de la semaine !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- Panne

L’une des constantes du streaming est d’ajouter des productions qui ne sont pas les siennes, puisqu’elles présentent généralement un certain intérêt, comme ce long-métrage arrivé le 12 octobre, réalisé par Sam Macaroni. Josh Duhamel joue dans cette histoire centrée sur un homme qui se réveille dans un hôpital sans mémoire et se retrouve rapidement en fuite dans un hôpital fermé avec le Cartel à ses trousses.

2- La malédiction de Bridge Hollow

Le monde commence à se préparer pour une nouvelle fête d’Halloween et la plateforme le sait, ils ont donc commencé à sortir des titres d’horreur, bien que certains aient une teinte comique comme cet exemple qui a captivé les abonnés. Jeff Wadlow était le réalisateur du film qui tourne autour d’un père qui déteste cet événement annuel, qui, avec sa fille, doit sauver la ville lorsqu’un ancien esprit fait des ravages en donnant vie aux décorations.

1- La fille la plus chanceuse du monde

Le film basé sur le roman La fille la plus chanceuse du monde écrit par Jessica Knoll en 2015 a été positionné comme le Netflix le plus regardé la semaine dernière. Mila Kunis joue dans une intrigue effrayante centrée sur Ani FaNelli, une New-Yorkaise qui semble tout avoir, mais lorsque le réalisateur d’un documentaire policier l’invite à raconter sa version de la tragédie qui s’est produite lorsqu’elle était adolescente, elle est contraint de faire face à un passé sinistre qui pourrait ruiner sa vie.

