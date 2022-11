Netflix : les 2 films qui voulaient être une franchise, mais n’y sont pas parvenus

Netflix

Netflix a de gros paris dans son catalogue et a toujours l’idée de pouvoir les poursuivre, mais quand ils ne fonctionnent pas, ils ne fonctionnent pas. Rencontrez les 2 films qui ont essayé d’être une franchise, mais ont échoué.

Il y a beaucoup de films Netflix qui ont réussi à atteindre un tel succès qu’ils sont devenus des franchises. Eh bien, leurs numéros étaient si splendides qu’ils ont amené la plate-forme à parier à nouveau sur eux, surprenant ainsi les spectateurs. L’exemple clair de ceci sont des longs métrages tels que La cabine des baisers Soit A tous les garçons dont je suis tombé amoureux. Ces deux bandes n’ont pas suscité beaucoup d’attentes, mais lorsqu’elles sont sorties, elles ont fait fureur.

Dans ce cas, les deux films Netflix, étaient dédiés aux adolescents incroyablement excités et ravis des deux histoires. Cependant, certaines productions du géant du streaming n’ont pas suscité le même enthousiasme. En fait, il y en a trois qui ont essayé de devenir une franchise, comme cela s’est produit avec La cabine des baisers Soit A tous les garçons dont je suis tombé amoureuxmais ils ont échoué en raison de leur faible nombre.

+ Les 2 films Netflix qui voulaient être une franchise, mais ont échoué :

Spenser Confidentiel :

En 2020, ce film mettant en vedette Mark Wahlberg Il a ouvert avec de grandes attentes. La bande est basée sur le personnage du détective Spenser qui raconte une histoire complètement convaincante et prometteuse. C’est pourquoi, fin 2021, la rumeur selon laquelle le renouvellement était proche avait déjà fuité, bien que cela ne se soit jamais produit.

Selon diverses spéculations à l’époque, Wahlberg avait un calendrier très serré, mais comme si cela ne suffisait pas, le film n’a pas atteint son objectif. D’après ce qu’un rapport de Variety a révélé fin 2020, Spenser Confidentiel il n’a atteint que le numéro 21 des plus visionnés alors qu’en réalité, on en attendait beaucoup plus.

Clandestinement:

Le film mettant en vedette Ryan Reynolds C’était l’un des plus attendus au moment de sa première en 2019. En effet, non seulement il avait l’un des acteurs les plus importants du moment, mais il était également sous la direction du grand réalisateur Michael Bay. Grâce à ce duo on s’attendait à ce que Clandestinement être un grand succès sur la plate-forme.

Cependant, cela ne s’est pas produit. De plus, l’échec était tel qu’à partir de Netflix lui-même, ils l’ont classé comme un « échec ». Même ainsi, la vérité est que de nombreux fans ont été ravis de la bande et l’erreur n’était pas due à la production elle-même, mais parce que pour beaucoup, ces longs métrages sont dignes du cinéma.

