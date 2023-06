NETFLIX : L’énigme du SOUS-MARIN perdu et la MORT mystérieuse d’un JOURNALISTE dans ce DOCUMENTAIRE

Netflix

Ce documentaire Netflix suit la disparition d'un sous-marin et la mort d'un journaliste

Concernant le tragique accident du Titanle submersible se dirigeant vers le titanesqueil a été question de la controverse film documentaire qui se prépare, mais d’autres films et tel est le passage d’un documentaire Netflix qui suivait le cas réel d’un sous-marin disparu et lié à la mort d’un journaliste.

Il s’agit du documentaire Insondable, de la cinéaste Emma Sullivanqui a contacté Pierre Madson, qui est devenu célèbre au Danemark pour avoir construit un sous-marin artisanal grâce au microfinancementcependant, Emma a fini par capturer images qui ont aidé à encadrer l’inventeur excentrique pour le meurtre du journaliste Kim Wall.

+ De quoi parle Insondable, le documentaire de Netflix sur un submersible disparu ?

À l’été 2016, la cinéaste australienne Emma Sullivan a commencé à documenter la vie et l’œuvre de l’inventeur Peter Madsen, qui Il est devenu célèbre pour la construction de sous-marins et son prochain défi était d’être le premier astronaute non professionnel à construire sa propre fusée.

Selon la description de Netflix, Madsen était un homme apparemment charismatique et jovial, qui rassemblait divers étudiants en génie et en sciences dans son atelier à Copenhague.

Un an plus tard, le 10 août 2017, Emma Sullivan a filmé Madsen se préparant à faire un voyage en sous-marin avec la journaliste suédoise Kim Wall, qui était passagère.Cependant, comme nous le montre la bande-annonce du documentaire de Netflix, le sous-marin a disparu et quand il a été retrouvé, seul Madsen était là, laissant un vide d’intrigue et de mystère sur le sort du journaliste.

Aussi connu comme dans les profondeursle long métrage documentaire contient une année d’images et présente un portrait sans précédent de l’inventeur qui est passé d’un être cher à un meurtrier aux yeux du public.

« Comme le révèle « Unfathomable », certains des enregistrements seraient décisifs pour l’accusation dans le procès de Madsen en mars 2018.», souligne Netflix à propos du documentaire du créateur de sous-marins.

