Netflix : le thriller psychologique bouleversant qui triomphe en ce moment

D’origine espagnole, ce thriller psychologique est parfait pour le week-end et continue de faire des adeptes sur Netflix. Le rencontrer.

Le présent de Netflix s’est énormément amélioré. La plateforme traverse, après une grande crise avec la perte de followers, un moment acceptable. En effet, après plusieurs mois de hauts et de bas, il a eu des premières flashy. Après la quatrième saison de choses étranges Des séries et des films sont arrivés qui ont rendu fous les téléspectateurs du géant du streaming et les ont captivés.

Ce qui est certain, c’est que Netflix Il a une fois de plus démontré pourquoi il est l’une des plateformes les plus choisies et continue de croître. Grâce à son nouveau catalogue aux contenus pour tous les goûts, elle a trouvé la formule parfaite pour se repositionner. Cependant, la réalité est qu’il existe un thriller psychologique qui prend toutes les reproductions et triomphe en ce moment dans le service à la demande.

Le thriller psychologique qui triomphe en ce moment sur Netflix :

Il y a beaucoup de films Netflix Ils ne cessent de captiver le public. Cependant, ce sont désormais les fans de thriller qui ont le meilleur contenu pour profiter de ce week-end. Eh bien, il y a un long métrage de ce genre qui triomphe en ce moment, captivant et captivant le public pendant des jours.

Il s’agit de La cheffeun film qui dure 109 minutes et met en vedette Aitana Sánchez Gijón, Cumelén Sanz, Alex Pastrana, Vanessa Rasero et Pedro Casablanc. Le film d’origine espagnole est dédié au cinéma d’intrigue et englobe à la fois le drame et le suspense. Sans aucun doute, c’est un film imprévisible et surprend le spectateur d’une manière formidable.

Synopsis du spoiler : La cheffe est un thriller psychologique à impact visuel qui suit la vie de Sofía, une jeune femme ambitieuse qui travaille dans une multinationale de la mode. Cependant, lorsqu’elle tombe enceinte, sa grande carrière et sa quête du succès échouent. Sans famille en Espagne et avec des doutes sur l’avenir de sa maternité, la protagoniste cherche à retourner dans son pays. En tout cas, il parvient à un étrange accord avec son patron qu’il regrette rapidement.

