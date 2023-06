Netflix : le thriller avec Mark Wahlberg qui balaie le monde

Cinéma

Découvrez, ci-dessous, en quoi consiste le film, qui a Mark Wahlberg, qui brille sur le petit écran.



©Netflix.netflix wahlberg

Cette semaine, la liste des films les plus vus sur Netflix nous présente une polar action mettant en vedette le candidat oscar, Mark Wahlberg. Le contenu original de cette plate-forme se retrouve généralement chaque semaine sur la liste la plus consultée de la plate-forme.

Cependant, les films les plus regardés sont parfois des productions d’autres studios et même d’anciens qui ont conquis de nouveaux publics sur ce service de streaming. C’est le cas de ce film auquel il participe Wahlberg.

Wahlberg et sa carrière sur grand écran

Wahlberg a construit une carrière avec de nombreux films d’action à gros budget comme The Perfect Storm (2000), Planet of the Apes (2001) et The Italian Job (2003)entre autres.

Il a également été acclamé par la critique pour ses rôles dans des drames comme Les Infiltrés (2006) ou la biographie Le Combattant (2010). Bien sûr, il est également reconnu pour sa participation à des comédies telles que Ted (2012) ou pour faire partie de la franchise de transformateurs. Mais si vous recherchez un thriller d’action solo solide à regarder en une seule séance, ce film pourrait être fait pour vous.

« Shooter », le deuxième film le plus regardé sur Netflix en ce moment

D’après le site Patrouille Flixqui collecte les données des vues, Tireur C’est le deuxième film le plus regardé au monde en Netflix Cette semaine, le film de 2007, avec Mark Wahlberg, suit un tireur vivant en exil qui est ramené à l’action après avoir appris un complot visant à tuer le président.

Le film présente également la participation de Michael Pena, Danny Glover, Kate Mara, Levon Helm et Ned Beatty. Anthony Fouqua a réalisé ce thriller d’action à partir d’un scénario de Jonathan Lepkin. C’est une adaptation du roman de 1993, Point d’impact, de Stephen Hunter.

Le film a dépassé ‘Sang & Or‘, qui occupe la troisième place sur la liste des plus visionnés au monde. La production numéro un est toujours le drame musical danois ‘Une belle vie‘, avec le chanteur Christophe.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?