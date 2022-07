Netflix : le public détruit la série Resident Evil

Netflix

La série Netflix Resident Evil, basée sur un jeu vidéo, reçoit de très mauvaises critiques de la part d’un public qui s’attendait à quelque chose de différent.

Resident Evil Il n’est au catalogue que depuis quelques jours. Netflix et son intrigue est divisée en deux chronologies différentes. Le premier suit les sœurs de 14 ans, Jade et Billie Wesker, qui soupçonnent que leur père cache des secrets qui pourraient non seulement détruire New Raccoon City, mais le monde entier. 15 ans plus tard, Jade tente de survivre dans un monde où 15 millions d’humains sont exposés à 6 milliards de personnes et d’animaux infectés par le virus T dans une véritable apocalypse zombie.

la série de Netflix fait l’objet d’un consensus relativement acceptable parmi les critiques de Tomates pourries qui donnent un taux d’acceptation de 53 % et disent : « Alors que Resident Evil se rapproche plus que les adaptations précédentes pour honorer la tradition labyrinthique des jeux vidéo bien-aimés, cette série de zombies pourrait encore utiliser plus de cerveaux ». Pensez-vous que c’est une critique sévère? Alors préparez-vous au pourcentage que le grand public accorde à la série.

Les audiences de Resident Evil donner un maigre 23% d’acceptation dans Tomates pourries avec 852 avis. Un chiffre alarmant qui rend très claire une réalité indéniable : la série n’est pas aimée. Les raisons peuvent être multiples, mais probablement le fait que l’intrigue de la série télévisée soit assez éloignée de ce qui se passe dans les jeux vidéo de capcom peut être une des raisons.

Le public donne un coup de pouce à Resident Evil

Il est très frappant qu’une série ou un film reçoive Tomates pourries une note beaucoup plus faible du public par rapport à ce que disent les avis des spécialistes. Cependant, Resident Evil est en train de concrétiser ce phénomène et de mettre les producteurs de l’émission en alerte. Parce que? UN Netflix son pouls ne tremble pas lors d’annulations prématurées. ¡Cowboy Bebop c’est un exemple !

Il est encore tôt pour dire si cette tendance continue à se manifester de cette manière, peut-être qu’avec le temps et les nouvelles revues de la série de Netflix réussi à augmenter le pourcentage de maigre qu’il maintient actuellement dans Tomates pourries. Il faut lui accorder le bénéfice du doute et avoir un peu de patience pour voir comment évolue ce cas particulier où les critiques semblent s’être trompées.

Resident Evil étoiles Lance Reddick comme Albert Wesker, Ella Balinska comme Jade Wesker, Tamara Smart comme jeune Jade Wesker, Siena Agudong comme jeune Billie Wesker, Adeline Rudolph comme Billie Wesker, Paola Núñez comme Evelyn Marcus, Connor Gosatti comme Simon, Anthony Oseyemi comme Roth, Pedro De Tavira comme Ángel Rubio et Turlough Convery comme Richard Baxter. Le réalisateur est Bronwen Hugues.

