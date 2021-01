Crack Netflix: le nouveau documentaire qui fait du bruit ! La CIA a inondé les communautés noires de crack

Discuter du crack, c’est s’attaquer à une litanie de problèmes américains plus vastes et entrelacés : les disparités raciales et économiques, la pauvreté et la criminalité dans les villes, les reportages des médias et le sensationnalisme, les campagnes et les actions politiques et législatives, l’incarcération et l’exploitation de masse et la responsabilité personnelle et communautaire. Tous ces sujets sont présents dans le Crack : Cocaïne, corruption et conspiration. Pourtant, en 89 minutes à peine, le nouveau documentaire Netflix de Stanley Nelson (dont la première a eu lieu le 11 janvier) est bien plus mordant qu’il ne peut l’être – ce qui se traduit par une analyse qui va du persuasif au superficiel, en passant par le trompeur.

La CIA impliqué dans la circulation du Crack dans les communautés noires

Crack: Cocaïne, corruption et conspiration utilise une structure chronologique générale pour raconter son histoire tentaculaire, en commençant par l’essor de la cocaïne dans les années 1970-1980, dont le coût lui a donné l’aura d’être la « drogue glamour » des riches et des puissants. Elle est devenue inaccessible à la plupart des Noirs américains à faible revenu, dont les rêves de consommation de coke, selon le film, ont été encouragés par des films comme Scarface. Cependant, les choses ont pris un tournant lorsque les dealers ont commencé à distiller la cocaïne en crack, une variante moins chère et plus puissante qui est devenue une sensation immédiate de toxicomanie. En peu de temps, des communautés urbaines entières – qui luttaient déjà contre la montée du chômage, de la pauvreté et de la criminalité – ont été décimées par le fléau du crack, qui a été perpétué par ces jeunes hommes et femmes qui ont vu une opportunité de profiter de la souffrance des autres, et sont devenus des dealers millionnaires.

« Freeway » Ricky Ross, Corey Pegues et Samson Styles sont trois de ces magnats du crack présentés dans Crack : Cocaïne, corruption et conspiration, et leur commentaire sincère est l’un des points forts du film, offrant une fenêtre sur un monde où les individus sont motivés par la promesse d’une richesse immédiate, puis contraints de recourir à la violence armée pour protéger ce qu’ils ont acquis. De ce trio, Styles est le seul dans le film à exprimer des remords sur le fait que ses actions ont directement blessé sa propre communauté. Pegues et Ross sont surtout fiers de leur passé de caïds autoproduits, se vantant du pouvoir, de l’argent et des belles femmes qu’ils avaient à leur disposition grâce à leurs positions lucratives dans l’industrie clandestine. Et dans un moment déconcertant qui montre la laideur qui les animait, Pegues glousse des rires en se rappelant que ses cohortes recevaient le paiement du crack sous forme de faveurs sexuelles (versées dans un van réservé à ces transactions privées) de la part de femmes toxicomanes désespérées.

L’effet particulièrement désastreux du crack sur les femmes noires, et la diffamation culturelle qui s’ensuivit, est également abordé par le Crack : Cocaine, Corruption & Conspiracy, car Nelson soutient que les reportages sur les « bébés crack » – et, par conséquent, sur la mauvaise maternité – étaient fondés sur un mythe qui a été démenti depuis. L’implication est que cette calomnie était de nature raciste, et elle l’était certainement, bien que les preuves en soient fournies par une scène de Boyz n the Hood de John Singleton et des chansons hip-hop, ce qui semble saper l’idée que ces représentations n’ont été propagées que par des Américains blancs bigots.

 

De telles contradictions abondent dans le Crack : Cocaïne, corruption et conspiration, qui, malgré son approche apparemment simple, présente une collection éparse d’idées opposées (et souvent non conciliées). Dans les témoignages atroces de nombreux anciens toxicomanes, ainsi que dans les reportages d’archives, le crack est présenté comme un virus mortel qui a dévasté des individus, des familles et des quartiers, et qui a été ignoré par la population en général – et par la police – parce qu’il touchait principalement les Noirs américains. Pourtant, le film reproche également aux médias d’avoir exagéré la crise (sans doute à la manière d’un tabloïd) et de l’avoir qualifiée d' »épidémie ». Il en va de même pour les politiciens, qui sont tour à tour critiqués pour leur manque de compassion, leur manque de sincérité dans la prise au sérieux de la guerre contre la drogue, leurs imbécillités (et/ou leurs préjugés) dans le lancement de campagnes anti-drogue – et dans l’adoption de projets de loi sur la drogue de plus en plus difficiles sous les gouvernements Reagan, Bush et Clinton – et leurs échecs dans l’absence de succès.

Ce n’est pas que des efforts tels que le projet de loi de Bill Clinton sur la criminalité de 1994 méritent une évaluation sévère, mais plutôt que le Crack : Cocaïne, corruption et conspiration n’a pas de thèse globale cohérente sur son sujet, ce qui conduit à une argumentation généralisée (souvent par des têtes parlantes vaguement identifiées comme « journaliste » et « historien »). Une seconde, il expose de façon poignante les nombreux dégâts causés par le crack ; la seconde suivante, il critique la représentation courante du crack comme étant destructeur et les usagers comme des victimes de la chute, car cela conduit à des stéréotypes négatifs. Bien qu’il soit utile d’examiner les choses sous de multiples angles, il est frustrant de vouloir tout faire.

Le désintérêt des flics pour la lutte contre l’infiltration du crack dans les communautés noires américaines est brièvement évoqué, tout comme la participation corrompue de la police à l’économie de la drogue, que ce soit en volant ou en prenant des pots-de-vin aux dealers. Hélas, aucune enquête approfondie n’est prévue à ce sujet ; il s’agit simplement d’un autre des nombreux points du doc à traiter de façon éphémère. C’est également vrai de la théorie de longue date – popularisée pour la première fois par une série d’articles du San Jose Mercury News en 1996 – selon laquelle la CIA était tacitement ou activement responsable de l’afflux de cocaïne et de crack dans les années 1980 dans les quartiers défavorisés des États-Unis, grâce à ses efforts pour aider à financer les Contras du Nicaragua dans leur guerre contre le gouvernement sandiniste. Une rapide leçon d’histoire sur le scandale Iran-Contra, associée à des extraits d’une réunion publique tenue à Watts, en Californie, en 1996, au cours de laquelle des citoyens noirs américains se sont insurgés contre le chef de la CIA de l’époque, John M. Deutch, suggère – tout comme l’audacieuse interview de Peter Kornbluh, analyste principal des archives de la sécurité nationale – que le gouvernement américain est le principal responsable de l’omniprésence du crack. (La CIA l’a nié.) Malheureusement, ce problème est lui aussi traité rapidement et superficiellement.

Le crack : Cocaïne, corruption et conspiration se termine par son opinion la plus ferme : à savoir que la criminalisation extrême des stupéfiants a, au cours des dernières décennies, conduit à une catastrophe d’incarcération massive – punissant principalement les Noirs américains, même si les deux tiers des consommateurs de crack des années 80 et 90 étaient apparemment blancs – à laquelle nous sommes encore confrontés aujourd’hui. Le film de Nelson soutient de manière convaincante que l’Amérique a besoin d’une politique publique révisée en matière de drogue qui considère la dépendance comme un problème de santé plutôt que comme un problème criminel. Il est donc dommage que cette discussion ne constitue qu’une petite partie du documentaire, qui part dans des directions tellement différentes et contradictoires qu’elle finit par ne plus avoir de valeur durable.