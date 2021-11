Netflix : Le guide astrologique des cœurs brisés est-il une histoire vraie ?

Campo al Faro Bolgheri Bianco DOC Campo al Faro 2020 0,75 ℓ

Le Bolgheri Bianco Campo al Faro est né au cœur du terroir magique de Bolgheri, à Castagneto Carducci, où les saisons ont toujours le parfum de l'été, de la brise marine, des occasions à attendre. Il est produit à partir d'un assemblage où, aux côtés de 70% de raisins Vermentino, nous trouvons 30% de raisins Viognier. La récolte a lieu séparément pour les deux variétés, avec Vermentino récolté dans les dix premiers jours de septembre et Viognier dans les derniers jours d'août. Il procède ensuite à la fermentation en cuves d'acier à basse température et mise en bouteille dans les premiers jours de janvier. Il a une belle couleur jaune paille, traversée de légères veines verdâtres. Les arômes qui se développent au nez sont intenses et complexes, avec des notes de fruits à pulpe blanche comme la banane et la poire, avec des notes d'agrumes et de fleurs en finale. En bouche, il est frais et harmonieux, avec une gorgée de saveur agréable, de minéralité et de persistance. Recommandé en compagnie d'entrées et de tartare de poisson, il se marie très bien avec les fruits de mer frits et les viandes blanches en compote.