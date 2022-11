Netflix : le film basé sur une histoire vraie et plein d’émotion qu’il faut voir en ce moment

Netflix

Le catalogue Netflix compte différents films qui ont du succès, mais il y en a un qui est plein d’émotion et qu’il ne faut pas rater. la connaître.

©Netflixles nageurs

Netflix C’est l’une des plateformes, de loin, les plus choisies ces derniers temps. Bien qu’il y a quelques mois, il ait connu des hauts et des bas avec la perte d’abonnés, il a sans aucun doute trouvé le moyen de relever la tête. Eh bien, il est en vigueur depuis plus de dix ans avec lesquels il est rapidement devenu le géant du streaming et, pour le moment, il l’est toujours. En effet, son catalogue est l’un des plus larges et des plus variés de toutes les plateformes.

A tel point qu’à plusieurs reprises pour de nombreux téléspectateurs, il est difficile de trouver une production captivante dans Netflix. Par conséquent, depuis spoilers, nous apportons le film idéal à apprécier dès maintenant. C’est une cassette basée sur une histoire vraie et pleine de sentiments qui a tout pour enchanter des milliers de personnes. En fait, il n’arrête pas de réussir en ce moment.

+ Les nageurs, le film Netflix à voir en ce moment :

Le film en question est les nageurs. Ce film a été présenté en première le 23 novembre et a rapidement enchanté des milliers de personnes à travers le monde. C’est parce qu’il raconte une histoire et un drame émouvants. Parce que, comme si cela ne suffisait pas, La bande est basée sur des événements réels et montre à quel point l’amour, la discipline et la famille sont les choses les plus importantes.

En même temps, il convient de noter que les nageurs C’est la preuve que la réalité peut souvent être plus étrange que la fiction. Inspirant et dramatique, ce film dure 134 minutes et fait référence à l’équipe de réfugiés qui ne peuvent pas se présenter aux Jeux olympiques avec les drapeaux de leur propre pays. Bien que ce ne soit pas seulement cela, mais l’histoire des deux sœurs principales est la preuve du risque auquel les réfugiés sont confrontés chaque fois qu’ils ont un acte d’humanité.

De quoi s’agit-il? les nageurs suit l’histoire d’un voyage miraculeux effectué par les sœurs Yusra et Sarah Mardini. Ils ont fui en tant que réfugiés la Syrie déchirée par la guerre pour vivre une nouvelle vie en Europe. C’est là qu’ils ont eu l’opportunité de participer aux Jeux olympiques de Rio 2016 où ils ont mis à l’épreuve leurs talents de nageur et leur courage.

