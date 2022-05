Netflix : le film avec Chris Evans et Ryan Gosling aura un prequel

NETFLIX

La bande de Grey Man promet de devenir une pure franchise d’action. C’est ce que préparent les frères Joe et Anthony Russo avec l’acteur de Captain America.

©IMDBChris Evans joue dans L’Homme Gris.

Le pari fort Netflix reste son contenu original. Avec des films qui sont devenus des phénomènes comme Notice rouge Soit Ne lève pas les yeuxmaintenant la plateforme de streaming va essayer de répéter l’événement avec L’homme grisun film qui mettra en vedette Chris Evans Oui Ryan Gosling. Mais contrairement à attendre la première pour présenter ensuite une suite, la société de divertissement sait que le film fonctionnera et, de cette manière, a commencé le développement d’une préquelle.

sera le 22 juillet lorsque le service d’abonnement lance enfin l’un des longs métrages les plus attendus. De quoi s’agira-t-il ? le protagoniste de La La Terre jouera Sierra Six, un agent de la CIA en fuite après avoir découvert les secrets les plus sombres de l’agence. De cette façon, l’acteur de Captain America apparaîtra comme un ancien compagnon, appelé Lloyd Hansen, qui cherchera à le rattraper. Ce projet a une Budget de 200 millions de dollarsétant le film original le plus cher de l’histoire de Netflix.

Dans certains pays du monde, L’homme gris Il aura sa première dans les salles à partir du 15 juillet, puis fera le saut vers Netflix, comme cela s’est produit avec d’autres productions similaires. Mais bien qu’il reste deux mois avant sa date de sortie, la plateforme de streaming ne perd pas de temps et est en pleine production du préquelle de cette même histoire. Cela a été confirmé par le magazine Empire, qui assure que l’intrigue tournera autour du personnage de Chris Evans.

Étant dans une phase initiale, la vérité est que Netflix n’a encore commencé aucun type de tournage, bien qu’il ait son scénario en cours. Ceux qui seront chargés de sa réalisation ne seront autres que Rhett Reese et Paul Wernickduo responsable du phénomène de Dead Pool. Bonnes nouvelles! Parce que la production par les frères Joe et Anthony Russo aurait également confirmé suite pour plus tard.

Sans date de sortie assurée, Empire a déclaré qu’ils travaillaient sur le scénario de la deuxième partie avec l’écrivain de Marvel, Stephen McFeely. De même, Ryan Gosling serait de retour pour continuer à raconter cette histoire en action pure. Avec la présence de ses protagonistes et de ses scénaristes confirmés, il ne reste plus qu’à savoir si les cinéastes derrière Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partie Ils reviendront également pour collaborer sur la franchise qui est en train de naître.

