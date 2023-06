Netflix : le film ACTION avec Chris Hemsworth qui fait fureur

in

Cinéma

La nouvelle production « Extraction 2 », réalisée par les frères Russo, a été créée sur Netflix cette semaine et est devenue l’un des films les plus regardés. Ici, on vous dit tout sur le film avec Chris Hemsworth.



Le film fait fureur sur Netflix.

Cette semaine un nouveau film a été positionné à Top 10 dans Netflix au niveau mondial. A cette occasion, il s’agit d’une production d’action dirigée par le frères russes et mettant en vedette Chris Hemsworthqui a acquis une grande popularité dans le monde ces dernières années en jouant Thor dans le MCU (Univers cinématographique Marvel).

Le film en question s’appelle ‘Extraction 2’ (« mission de sauvetage« ) et suit l’histoire de Tyler Râteau. Cette fois, le mercenaire doit mener à bien une mission plus dangereuse que la précédente, puisqu’il doit cette fois aider un gangster géorgien et sa famille à s’évader de prison.

Cette histoire est basée sur le roman graphique « Ville« , de Allez Parcs. Pour le moment, cette saga a été bien accueillie par le public et la critique. Même le nom de la production est tendance sur tous les réseaux sociaux depuis le jour où elle est arrivée sur Netflix.

+Quel est le synopsis de « Rescue Mission 2 » ?

« L’agent hautement qualifié Tyler Rake revient du seuil de la mort avec une autre mission dangereuse : sauver la famille d’un gangster impitoyable.Décrit le synopsis officiel du film.

+ Comment est composé le casting ?

Chris Hemsworth dans le rôle de Tyler Rake

Golshifteh Farahani dans le rôle de Nik Khan

Adam Bessa comme Yaz Kahn

Tornike Gogrichiani comme Zurab

Tinatin Dalakishvili comme Ketevan

Daniel Bernhardt comme Constantin

Olga Kurylenko comme Mia

Andro Jafaridze comme Sandro

Miriam et Marta Kovziashvili comme Nina

Levan Saginashvili comme Vakhtang

George Lasha comme Sergo

Y aura-t-il une mission de sauvetage 3 ?

depuis avant la première de Extraction 2il a été révélé que les créateurs travaillaient déjà sur l’histoire du troisième film de la franchisedonc tout indique que oui nous aurons une trilogie.

Il est important de préciser que les deux extraction 1 comme Extraction 2 sont disponibles à Netflix puisqu’il s’agit d’un film exclusif de la plateforme. C’est pour cette raison que le troisième opus y sera également présenté en première. Il n’y a pas encore de date de sortie confirmée.

