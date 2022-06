Netflix : le film à voir absolument si vous avez aimé La Colère de Dieu

recommandations

Cette semaine, le nouveau film avec Diego Peretti, Juan Minujín et Macarena Achaga est arrivé sur la plateforme. Si vous l’avez vu, nous avons une autre option pour vous.

©IMDBLa colère de Dieu a été réalisé par Sebastián Schindel.

Ce mercredi en première le Netflix un nouveau thriller psychologique produit en Argentine, avec le titre de La colère de Dieu. Faite par Diego Peretti, Juan Minujín et Macarena Achagaraconte la vie d’une jeune femme qui croit que le célèbre écrivain Kloster il est impliqué dans une succession d’homicides dans sa famille. Si vous pouviez déjà le voir et que vous vouliez plus d’histoires de ce style, nous avons une alternative pour vous.

Comment savez-vous La colère de Dieu Il est basé sur le roman policier. La mort lente de Luciana B.d’Argentine Guillaume Martinez. C’est précisément cet auteur né dans la ville de Bahía Blanca qui nous donne l’occasion de voir une autre histoire de meurtres et de mystères qui pourrait vous intéresser. Dans cette occasion, nous parlerons d’un qui avait un vol international, avec des chiffres de haut niveau dans Hollywood.

Il s’agit de Les meurtres d’Oxfordun film sorti en 2008 et réalisé par Alex de la Iglesia et qui comptait dans son casting avec les protagonistes de Elijah Wood (Le Seigneur des Anneaux) Oui Jean blessé (Extraterrestre). Il s’agissait d’une coproduction entre trois pays différents, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni, et a été chargé d’adapter le roman Crimes invisiblesque l’auteur avait publié en 2003.

L’histoire se concentre sur Martin (Bois)un étudiant qui quitte les États-Unis pour s’installer à Oxford, en Angleterre, afin de terminer sa thèse sous les ordres de Arthur Seldon. Cependant, tout sera laissé pour compte lorsque le propriétaire de la maison où il habite est retrouvé mort et qu’il se retrouve impliqué dans une enquête pour homicide avec son professeur, tandis que le criminel se consacre à leur laisser un indice après l’autre.

+Le prochain film d’Álex de la Iglesia

Toujours sans date de sortie confirmée, cette année le prochain film du réalisateur derrière Les meurtres d’Oxford. Il s’agit de BlaBlaCarune comédie mettant en vedette Albert Saint-Jeanqui a dans son casting Blanca Suarez, Ernesto Alterio et Ruben Cortada. Le film est centré sur un homme divorcé de 50 ans qui télécharge une application de covoiturage et commence à partager des trajets avec Lorraine, De qui es-tu amoureux. Tout va changer lorsqu’un passager insupportable s’embarque dans l’un de ses trajets et causera toutes sortes de problèmes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂