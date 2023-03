Netflix : Le documentaire Kingdom arrive-t-il ?

in

streaming

Lors de l’événement « Made in Argentina », la plateforme de streaming a révélé un fait intéressant sur le tournage de la série.

©NetflixLe Royaume.

Ce jour-là, l’événement a eu lieu « Made in Argentina » au Centre Culturel Kirchner, à Buenos Aires, où les producteurs, les membres de l’industrie et la presse se sont rencontrés. L’objectif principal était de promouvoir les talents nationaux et de souligner l’importance de la production locale dans l’industrie du divertissement pour Netflix.

Au cours de l’événement, un panel sur la série à succès a été organisé Le Royaumeauquel ils ont participé Mercedes Morán, Claudia Piñeiro et Marcelo Piñeyro. Au cours de la conférence, les panélistes ont évoqué le tournage du série et son échelle presque cinématographique, soulignant l’importance d’avoir une équipe de production et des acteurs de première classe.

L’un des moments les plus importants du panel a été la diffusion de certains enregistrements des coulisses qui seront bientôt partagés sur les réseaux sociaux. De plus, il a été révélé qu’une quantité impressionnante de matériel a été enregistrée pendant les presque 80 jours de tournage, ce qui donne une idée de l’effort et du dévouement qui ont été consacrés à la production.

Lors du panel, les orateurs ont révélé que 140 heures de séquences avaient été filmées, qui ont ensuite été réduites à seulement 6 heures pour les épisodes de la deuxième tranche. Cela signifie qu’il y a beaucoup de matériel qui n’est pas parvenu à la surface et que les fans pourraient être intéressés à voir. Est-il possible qu’à l’avenir il y ait un documentaire sur les coulisses de Le Royaume? Seul le temps dira.

+Y aura-t-il la saison 3 de The Kingdom ?

Malgré le grand succès que la série a eu Le Royaume, la possibilité d’une troisième saison est quasi nulle. Tout indique qu’avec le deuxième opus récemment sorti, la fin serait ouverte, comme on le voit. Reste à savoir si les cinéastes accepteront d’étendre cette production, bien qu’à l’avenir « Fabriqué en Argentine » Ils ont parlé du fait qu’ils sont avec d’autres productions en route.

