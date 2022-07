Netflix : le crossover Stranger Things avec Dark qu’il nous faut

NETFLIX

La série interprétée par Millie Bobby Brown pourrait parfaitement s’inscrire dans la fiction dirigée par Louis Hofmann. Revoyez tous leurs points communs !

©NetflixLe croisement qui pourrait exister entre Stranger Things et Dark.

La sortie des deux derniers épisodes de la quatrième saison de choses étranges a précisé une chose : les abonnés à Netflix J’adore la série créée par le frères duffer et ils sont capables de formuler toutes sortes de théories. Depuis sa première sur la plateforme en 2016, la fiction a accumulé des millions de fans à travers le monde et c’est pourquoi beaucoup d’entre eux spéculent sur une éventuelle croisement avec d’autres fictions du géant du streaming. Mais… De quoi ont exactement besoin les fans fidèles des événements à Hawkins ?

Il y a beaucoup de facteurs pour penser à un croisement de choses étranges avec une autre histoire. L’un des plus discutés est probablement Article, le film sorti en 2017 sous la direction d’Andy Muschietti qui reprend le roman du même nom de Stephen King et montre un groupe d’enfants face à la terreur. En fait, l’un des protagonistes n’est autre que finn loup-garouqui joue Mike Wheeler dans la série de science-fiction. Cependant, il existe une production Netflix qui pourrait très bien s’inscrire dans le même univers.

Il s’agit de Sombrela production allemande mettant en vedette louis hofmann qui commence lorsque la disparition d’un enfant oblige quatre familles à une recherche désespérée, les amenant à découvrir un mystère qui s’étend sur trois générations. Sonne familier? est que le point de départ de choses étranges c’est quand la disparition de Will Byers dans le rôle de Noah Schnapppousse ses amis et sa famille à partir à la recherche du petit, découvrant ainsi le célèbre Upside Down.

Ce n’est pas le seul point commun entre les deux séries Netflix. De plus, on pourrait parler du lien qui existe entre voisine, le grand méchant qui est responsable de morts comme Chrissy ou Fred. Ce n’est pas trop loin de Sombreoù Noé kidnappe des enfants et les utilise pour tester un prototype de machine à remonter le temps, téléchargeant la vie de Mads Nielsen, Erik Obendorf et Yasin Friese.

L’heure à laquelle il se déroule n’est pas un fait mineur : même si Sombre se déroule en différentes étapes, l’une d’elles se déroule en 1986, l’année de la quatrième tranche de choses étranges. Alors que dans le premier d’entre eux, ils cherchent à voyager dans le temps, dans le second, ils ont la capacité de se transporter entre les dimensions à travers des portails.

La science-fiction traverse les deux histoires : alors qu’en Sombre Certaines expériences et une centrale nucléaire sont montrées dans la ville de Élargirdans choses étranges on sait tout sur le laboratoire faucons où les enfants sont nommés avec des numéros et utilisés pour tester des pouvoirs comme la télékinésie. Sans aucun doute, les deux histoires ont des points communs sans fin et ce serait idéal si Netflix décidait de croiser leurs personnages ou, du moins, de faire un clin d’œil à l’un d’eux.

