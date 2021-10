Netflix : L’avez-vous reconnue ? L’actrice du Monde Caché de Sabrina qui est dans Vous

La troisième saison de Tu arrivé il y a quelques jours Netflix avec deux visages bien connus en tête du casting : Penn Badgley et Victoria Pedretti. Le premier d’entre eux a atteint un haut degré de popularité entre 2007 et 2012 lorsqu’en Une fille bavarde a donné vie à Dan Humphrey. La seconde, en 2018 en jouant Eleanor Crain Vance au La hantise de Hill House. Mais il n’y a pas que les acteurs de Joe Goldberg et Love Quinn ils étaient les membres d’autres séries à succès.

Dans ce dernier volet que la plateforme de streaming a lancé, une actrice de Les aventures effrayantes de Sabrina, ou comme on l’appelle en Amérique latine Le monde caché de Sabrina, a également eu un rôle très pertinent dans la série développée par Greg Berlanti et Sera Gamble. Il s’agit de Tati gabrielle, l’actrice américaine qui a joué Prudence bois noir entre 2018 et 2020 et qui se charge désormais de briller sur la peau de Marienne.

Depuis qu’elle a terminé son travail sur la populaire série de mystères surnaturels, Netflix l’a recrutée pour rejoindre Tu, où son personnage travaille comme une femme qui cherche à se remettre d’elle dépendances jour après jour afin d’obtenir le garde de sa fille. Mais il y a un petit détail : tout comme il a ébloui les utilisateurs de la plateforme, il est aussi devenu le Grande nouvelle obsession du personnage de Badgley qui a déjà montré qu’il est capable de tout pour être proche d’une femme comme elle.

Le responsable de la Bibliothèque de Mère mignonne Ce n’est pas n’importe quelle jeune femme du village, bien au contraire. Gabrielle joue une personne qui est très claire sur les privilèges des femmes blanches et qui, de sa place, se bat pour qu’elles soient Femme noire obtenir ces mêmes droits. Avec un grand histoire d’amélioration de soi, s’appuie sur son nouveau partenaire Joe Goldberg et son ami Dante, rôle en charge de Ben mehl.

Alors qu’il devrait réapparaître dans la quatrième saison de Tu, ce qui était déjà confirmé par le N rouge, avec seulement 25 ans Tati Gabrielle s’implique dans de grands projets. Au 2022, sera en première Inexploré, le film basé sur la série de jeux vidéo qui aura Tom Holland et Mark Wahlberg comme protagonistes. A cette occasion, il donnera vie à Braddock, un personnage dont les détails sont encore inconnus.

