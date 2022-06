Netflix lance une série Squid Game Reality

« Avec à la fois le plus gros casting et le prix forfaitaire en espèces de l’histoire de la télé-réalité, 456 vrais joueurs entreront dans le jeu à la recherche d’une récompense qui changera leur vie de 4,56 millions de dollars.

« Jeu de calmar a pris d’assaut le monde avec l’histoire captivante et les images emblématiques du réalisateur Hwang. Nous sommes reconnaissants de son soutien alors que nous transformons le monde fictif en réalité dans cette compétition massive et cette expérience sociale », a déclaré Brandon Riegg, vice-président de Netflix pour les séries non scénarisées et documentaires.