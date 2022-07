Netflix lance une action en justice pour violation du droit d’auteur contre les créateurs musicaux non officiels de Bridgerton

L’album non officiel de Bridgerton Musical a été nominé pour un Grammy et a été un énorme succès dans les charts, mais maintenant, Netflix poursuit ses créateurs en justice.

Bridgerton a donné à Netflix l’un de ses plus grands succès originaux, et l’IP a été une source d’inspiration pour de nombreux fans à travers le monde. Cependant, il semble qu’une paire soit allée trop loin avec leur Comédie musicale non officielle de Bridgerton, qui a maintenant vu le géant du streaming poursuivre Abigail Barlow et Emily Bear pour violation du droit d’auteur. Dans ce qui a commencé comme un peu de fan-fiction sous forme de chanson, la paire est devenue virale sur Tiktok pour leurs chansons et vidéos basées sur le hit de Netflix, et a ensuite publié la création sous forme d’album, qui a été nominé pour un Grammy. , a atteint le n ° 1 des charts pop et le n ° 5 du palmarès mondial des albums. Maintenant, il semble qu’une performance live de l’album ait poussé trop loin Netflix.

Alors qu’on aurait pu affirmer que leur travail était « inspiré » par Bridgerton était toujours sur une glace mince quand ils ont sorti l’album en utilisant le nom de l’émission, tout cela avec l’avertissement clair « non officiel », il semble que le procès ait eu lieu lorsque le Kennedy Center à Washington DC a accueilli « L’album non officiel de Bridgerton Musical Live en concert”, un événement qui a vu les billets se vendre pour un peu moins de 150 € chacun. Bien que Netflix ait déclaré avoir déjà fait part de ses inquiétudes aux deux femmes, il semble que le fait de présenter le spectacle sur scène en direct ait fait pencher la balance. Tel que rapporté par Variétéune déclaration de Netflix a déclaré:

« Netflix prend en charge le contenu généré par les fans, mais Barlow & Bear sont allés plus loin, cherchant à créer plusieurs flux de revenus pour eux-mêmes sans autorisation formelle d’utiliser l’IP ‘Bridgerton’. Nous nous sommes efforcés de travailler avec Barlow & Bear, et ils ont refusé de coopérer. Les créateurs, les acteurs, les scénaristes et l’équipe ont investi leur cœur et leur âme dans « Bridgerton » et nous prenons des mesures pour protéger leurs droits. »

Le créateur de la série de Bridgerton soutient le procès de Netflix

Alors que les médias sociaux sont un énorme débouché pour les fans pour partager leurs propres projets inspirés de la propriété intellectuelle, y compris un certain nombre de «fan-films» basés sur Guerres des étoiles et les personnages de Marvel, il y a un moment où ces projets dépassent les bornes et leurs créateurs font face aux foudres de très grandes entreprises. Cela survient généralement une fois que ces films commencent à rapporter de l’argent à leurs créateurs en se basant uniquement sur le nom de la franchise. Considérant que Barlow et Bear ont pu sortir leur album de chansons avec Bridgerton nommé dans le titre, il est très surprenant que Netflix n’ait pas agi plus tôt. Une personne qui soutient le procès intenté par Netflix est Bridgeton la créatrice Shonda Rhimes, qui a écrit :





« Il y a tellement de joie à voir le public tomber amoureux de » Bridgerton « et à regarder les façons créatives dont ils expriment leur fandom. Ce qui a commencé comme une célébration amusante par Barlow & Bear sur les réseaux sociaux s’est transformé en prise flagrante de la propriété intellectuelle uniquement pour Bénéfice financier de Barlow & Bear. Cette propriété a été créée par Julia Quinn et a donné vie à l’écran grâce au travail acharné d’innombrables personnes. Tout comme Barlow & Bear ne permettrait pas à d’autres de s’approprier leur adresse IP à des fins lucratives, Netflix ne peut pas rester les bras croisés et permettre à Barlow & Bear de faire la même chose avec ‘Bridgerton.' »

Avec Bridgerton ayant été renouvelé pour une troisième saison sur Netflix, et le streamer indiquant clairement qu’il y a beaucoup plus Bridgerton contenu à venir, il n’est pas surprenant qu’ils veuillent arrêter ce projet avant qu’il ne soit autorisé à aller encore plus loin. D’après leur déclaration, il semble qu’ils aient déjà essayé de le faire discrètement, mais qu’ils aient maintenant dû suivre une voie légale pour protéger l’une de leurs plus grandes adresses IP.