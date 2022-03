Netflix lance Tekken: Bloodline, un nouveau jeu de combat animé

Le producteur de jeux vidéo namco et le service de streaming Netflixtravailleront ensemble sur une adaptation en série animée du jeu de combat » tekken ». La série sous le nom de « Tekken : Lignée de sang »on nous a montré un petit aperçu où l’on peut rencontrer Jin Kazama, le protagoniste de l’anime qui cherche son grand-père, le légendaire Heihachi.

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir Jin s’entraîner et pratiquer les arts martiaux, ainsi que le côté mystique de l’univers de la série, où les démons émergent et les personnages ont des super pouvoirs mortels. Aunque al parecer la trama de la serie seguirá de cerca a Jin y su familia, el tráiler también nos muestra otros personajes característicos de los videojuegos, apareciendo principalmente en escenas rápidas al final del tráiler, por lo que se desconoce cuál será su rol dentro de la série.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Bandai Namco confirme qu’Elden Ring aura d’autres versements.







Le synopsis de la série se lit comme suit : « Le pouvoir est tout. » Jin Kazama a appris les arts familiaux de l’autodéfense, les arts martiaux traditionnels de style Kazama, auprès de sa mère à un jeune âge. Pourtant, il était impuissant lorsqu’un mal monstrueux est soudainement apparu, détruisant tout ce qu’il aimait, changeant sa vie pour toujours. En colère contre lui-même pour ne pas avoir pu l’arrêter, Jin a juré de se venger et a cherché le pouvoir absolu pour l’exiger. Sa quête le mènera à la bataille finale sur la scène mondiale : le King of Iron Fist Tournament.

» Tekken » est devenu l’un des jeux de combat les plus populaires et les plus réussis depuis ses débuts en 1994. Avec près de 20 titres de jeux sortis sur différentes consoles, la franchise a introduit un grand nombre de personnages et d’intrigues secondaires qui sont transférés de jeu à Jeu.

Le jeu se distingue par son style de combat en tête-à-tête avec des personnages avec des ensembles de mouvements uniques basés sur la vie réelle. Les personnages ont également leur histoire et une série de détails personnels qui donnent de la variété à chacun.