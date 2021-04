Netflix lance sa première bande-annonce pour la deuxième partie de la saison cinq de Lucifer

Smartbox Journée d'été fantastique à Europa-Park en duo Coffret cadeau Smartbox

Vous êtes un grand fan de montagnes russes et de sensations fortes ? Rendez-vous à Europa-Park en Allemagne le temps d’1 journée en saison estivale pour 2 adultes. Ce parc d’attractions est le deuxième plus visité d’Europe, et a été élu cinq ans de suite meilleur parc de loisirs du monde. Sa particularité ? Il rend l’impossible possible. En une seule journée, partez à la découverte de pas moins de 15 pays européens ! Ses décors de qualité et son ambiance chaleureuse et divertissante vous transporteront dans différents univers pour un voyage extraordinaire. Plus d’une centaine d’attractions sont à votre disposition, pour vous faire vivre une aventure renversante. Ne quittez pas ce lieu avant d’avoir perdu votre voix dans les hyper montagnes russes de Silver Star, l’un des plus hauts et plus rapides grands huit qui existent !