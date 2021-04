Netflix lance le nouveau thriller de mission sur Mars, «Stowaway». Mais l’air durera-t-il?

Les passagers non invités et les auto-stoppeurs secrets dans les films de science-fiction (intentionnels ou non) sont un trope bien usé dans les offres de la culture pop, souvent observés dans des émissions de télévision et des films comme « Lost in Space », « The Astronauts » ou « Jurassic Park: Le monde perdu. »

Ajoutant à la tradition, « Stowaway » est un nouveau thriller spatial qui commence aujourd’hui à être diffusé sur Netflix avec Toni Collette, Anna Kendrick, Shamier Anderson et Daniel Dae Kim.

Ecrit par Joe Penna et Ryan Morrison, et réalisé par Joe Penna (« Arctic »), le film suit l’équipage de trois personnes d’un vaisseau spatial à destination de Mars qui découvre un passager clandestin accidentel peu après le décollage. La présence surprenante de cet ingénieur du plan de lancement met immédiatement le reste de l’équipe à destination de Mars en péril en raison des limites du système de survie de leur vaisseau pour leur voyage aller-retour de deux ans vers la planète rouge. Des décisions fatidiques doivent bientôt être prises pour garantir la survie de la mission et de ses astronautes avant la fin de l’oxygène.

Image 1 sur 2 Toni Colllete (à droite), Anna Kendrick (au centre) et Daniel Dae Kim dépeignent les astronautes à destination de Mars avec Shamier Anderson (à gauche) comme un ingénieur de lancement devenu passager surprise dans « Stowaway » de Netflix. (Crédit d’image: Netflix) Image 2 sur 2 Les systèmes de survie endommagés ne peuvent pas prendre en charge l’ensemble de l’équipage lors d’une mission de deux ans sur Mars dans « Stowaway » (Crédit d’image: Netflix)

(Crédit d’image: Netflix)

À son crédit, cette production germano-américaine sérieuse parvient à contourner certains des artifices les plus clichés de l’intrigue dans des tarifs similaires et imprègne à la place de véritables scènes de courage, d’héroïsme et de sacrifice dans des circonstances désastreuses dans un environnement inhospitalier.

« Nous voulions que ce film soit aussi proche que possible de la réalité », a déclaré Penna dans un communiqué de Netflix. « Nous avons parlé à une vingtaine d’experts différents – ingénieurs aérospatiaux, astronautes, commandants de navette spatiale, experts en algues, ingénieurs de lancement, chercheurs en radiation solaire et professionnels de la santé. Nous avons parlé au plus grand nombre de personnes possible pour créer une histoire qui se déroule dans un décor. cela ressemblera de très près à ce que sera vraiment cette mission un jour. »

20 films de science-fiction et émissions de télévision à regarder en frénésie sur Netflix

Le long métrage de Penna est une odyssée cinématographique satisfaisante ponctuée de solides performances de la distribution et ornée de décors authentiques et d’effets spéciaux dignes d’un blockbuster hollywoodien.

Des distinctions spéciales vont au compositeur nominé aux Oscars Volker Bertelmann (« Lion ») pour la musique émouvante du film.

« Stowaway » est actuellement disponible sur Netflix.

Les meilleures offres Netflix du jour

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.