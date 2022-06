Netflix lance la première bande-annonce du film Marilyn Monroe avec une note réservée aux adultes rares

Basé sur le roman à succès du même nom de Joyce Carol Oates, le film raconte la vie intérieure de la star la plus légendaire d’Hollywood, bien que l’auteur insiste sur le fait que le matériel source est une œuvre de fiction et ne doit pas être considéré comme une biographie.

Selon le synopsis officiel de Netflix : « Le film est un portrait fictif du mannequin, de l’actrice et de la chanteuse des années 50 et 60, raconté à travers le prisme moderne de la culture des célébrités. »

On peut dire sans se tromper qu’Oates est déjà fan de l’adaptation sur grand écran, écrivant sur Twitter en août 2020 : « J’ai vu le premier montage de l’adaptation d’Andrew Dominick et c’est surprenant, brillant, très dérangeant et [perhaps most surprisingly] une interprétation totalement « féministe »… je ne suis pas sûr qu’un réalisateur masculin ait jamais réalisé quoi que ce soit. »