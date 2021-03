Netflix lance des vidéos verticales comme TikTok: comment elles fonctionnent et qui peut les voir

Même la plateforme de streaming vidéo Netflix elle a été prise dans la manie de la vidéo verticale format court popularisé par TikTok. Dans ces heures, le géant américain a lancé un nouveau mode de navigation au sein de son application smartphone qui rappelle définitivement celle de la plateforme de partage chinoise: il s’appelle Rires rapides et est basé sur le défilement vertical des clips tiré des spectacles de bandes dessinées déjà présents dans le catalogue Netflix à la demande.

En fait, les seuls aspects du mode Fast Laughs qui ressemblent à TikTok sont le format vidéo et l’interface. LE Contenu en fait, ils ne proviennent pas des utilisateurs, mais sont soigneusement sélectionnés par les modérateurs de la plateforme sur la base de matériel préexistant – tel que comédies spéciales et comédies stand-up – et choisis selon deux critères: des plans qui peuvent également fonctionner avec le smartphone verticalement (les émissions de départ ont toujours été tournées horizontalement), et une durée totale moins de 60 secondes. Ce n’est pas pour rien que le mode s’appelle Fast Laughs, ou rires rapides.

L’interface vous permet de faire défiler les vidéos verticalement, mais est également inspirée de TikTok pour deux autres aspects: elle vous permet appréciation aux vidéos proposées ou à les partager sous forme de message et de lien rapide avec d’autres utilisateurs sur les plateformes de messagerie ou en republiant les vidéos directement sur les réseaux sociaux. En bref, le mode peut fonctionner comme un simple passe-temps pour les utilisateurs, mais il permettra à l’entreprise de laissez les abonnés découvrir de nouvelles émissions qu’autrement ils n’auraient jamais envisagé.

Le seul problème est que Fast Laughs est toujours une fonctionnalité au début du développement. Pour le moment, il n’est disponible qu’en versions iOS de l’application, mais surtout limitée à certains pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Inde. Pour en savoir plus sur une version Android et l’arrivée dans d’autres pays, il faudra attendre.

