Netflix laisse tomber un énorme 23 films et émissions de télévision de Noël du mois prochain

Netflix a dévoilé son programme de contenu de Noël monstrueusement important et il est vraiment empilé.

Le service de streaming se prépare à déposer 23 films et émissions de télévision festifs à partir du début du mois prochain.

Le premier à tomber sera La famille Claus, qui parle de » Jules qui déteste les vacances » qui » apprend l’héritage magique de sa famille et se rend compte qu’il est le seul espoir de sauver Noël « .

Nina Dobrev et Darren Barnet joueront dans Aimer fort, qui débute sur Netflix le 5 novembre, et parle d’un journaliste de LA, espérons-le romantique mais éternellement célibataire, qui vole à travers le pays et surprend l’homme qu’elle a rencontré sur Tinder.