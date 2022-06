Netflix : la vraie fin de Spiderhead, le film de Chris Hemsworth

Netflix

Aujourd’hui, le nouveau film du réalisateur de Top Gun : Maverickavec Chris Hemsworth et Miles Teller comme protagonistes.

©IMDBChris Hemsworth joue Abnesti, l’un des protagonistes.

Ce vendredi est venu Netflix un nouveau film avec Chris Hemsworth et Miles Tellerréalisé par le réalisateur derrière Top Gun : Maverick, Joseph Kosinski. Il s’agit de La tête de l’araignée (Spiderhead)qui se déroule dans un futur pas trop lointain et vise à mettre sur la table le débat sur la manipulation génétique des êtres humains et de leurs émotions, à travers l’expérimentation pharmacologique.

La Tête d’araignée raconte l’histoire d’une prison où un homme nommé Steve Abnesti comme Hemsworth est responsable d’une prison où les détenus ont accepté de passer les jours de leur peine. Là, ils subissent des injections de différentes drogues qui modifient leur humeur en fonction du test qu’ils cherchent à effectuer. Abnesti. Parmi eux, il y aura Jeff (caissier)qui après un terrible accident dans lequel il a tué son compagnon a non seulement dû purger une peine, mais est également devenu gravement déprimé.

La prémisse du film semble assez intéressante mais l’exécution n’a pas été à la hauteur des attentes, surtout après ce qui a été vu de Kosinski au cinéma avec une suite phénoménale à meilleur pistolet. Dans Tomates pourries, La tête d’araignée a fait ses débuts avec un accueil plutôt faible : seulement 53 % des plus de 60 critiques mises en ligne sur le Web. De plus, l’opinion du public n’était pas non plus favorable et sur le même site, il a reçu 42% avec ses premières critiques.

+ Quelle est la vraie fin de Spiderhead

L’histoire de tête d’araignée Il s’inspire d’une nouvelle publiée dans Le new yorker titré Échapper à Spiderhead écrit par Georges Saunders. En fait, une grande partie des dialogues reproduisent les mêmes écrits par l’auteur américain de 63 ans. Mais il y a une différence radicale entre les deux adaptations et cela a à voir avec la fin, dont nous vous parlerons avec des spoilers ci-dessous.

Alors que dans le film mettant en vedette Chris Hemsworth nous voyons Jef découvrent qu’en réalité toute l’enquête a été commandée par Abnesti à la recherche d’un médicament pour soumettre et contrôler les humains, cela ne se voit pas dans la nouvelle. Dans le film de Netflixcette découverte est ce qui déclenche la rébellion et se termine par la fuite physique de jeff et lizzyaprès un combat qui laisse Abnesti à la merci de sa propre drogue faisant s’écraser son avion privé.

Dans l’histoire, la fin arrive beaucoup plus tôt, après Abnesti demande Jef choisir à quel détenu donner darkenfloxx (la drogue qui rend ses patients paranoïaques). Après avoir été contraint et avoir vu les résultats de cette drogue chez l’un de ses codétenus, il refuse de répéter la procédure et finit par s’injecter lui-même, avec des résultats tragiques. Vers la fin de la petite histoire, Jef il finit par se sacrifier pour mettre fin à ses souffrances.

