Netflix : la télé-réalité mexicaine à regarder en famille

Ce concours de seulement 7 épisodes est idéal à regarder avec les plus petits à la maison. Découvrez de quoi il s’agit et en quoi consiste le concours !

©NetflixL’émission de télé-réalité idéale à regarder avec les petits à la maison.

Les vacances scolaires peuvent être très amusantes, mais aussi complexes. Et c’est qu’au fur et à mesure que les jours avancent, il devient plus difficile de trouver un moyen de maintenir le divertissement avec les plus petits à la maison. Netflix, comme d’habitude, apparaît comme un allié pour trouver un passe-temps que les adultes et les enfants peuvent apprécier. Ce n’est pas un film pour enfants ou d’animation, mais au contraire c’est un Téléréalité mexicaine idéale à regarder en famille.

La production est intitulée Donnez-le, donnez-le, donnez-le ! et créé ce même 2022 sur la plateforme de streaming. Présenté par D.Daniel Sosa et Belen Sanchezconsiste en une série pour les personnes de plus de 7 ans qui n’a que 7 épisodes d’environ 40 minutes. Le concours est novateur puisque pour obtenir le grand prix, les participants doivent créer une piñata approuvée par un groupe d’enfants.

Synopsis de Dale, Dale, Dale ! :

L’émission de télé-réalité mexicaine présente un concours de 7 binômes créatifs qui devront exposer leurs compétences pour créer de belles mais surtout amusantes piñatas. S’ils veulent gagner un prix en argent, ils doivent réaliser une création spectaculaire qui surprend un jury exigeant composé d’enfants. L’équipe qui réussira à éblouir dans chacun des thèmes spéciaux sera nommée « héros piñatero ».

Bande-annonce de Allez, allez, allez ! :

Distribution de Dale, Dale, Dale ! :

Daniel Sosa

Belen Sanchex

