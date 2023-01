Netflix : la série scandinave surnaturelle de seulement 6 épisodes dont tout le monde parle

NETFLIX

Une fiction venue du Danemark est venue sur Netflix pour conquérir les amateurs du genre policier. C’est pourquoi il pourrait détrôner Kaléidoscope !

©NetflixLa série danoise qui pourrait détrôner Kaleidoscope.

Même si cela ne fait pas encore une semaine depuis le début de 2023, Netflix Il ne s’est pas reposé et a offert des premières attrayantes à ses utilisateurs. Ainsi, des séries et des films comme Kaléidoscope Ils ont été intégrés au catalogue pour se positionner comme les plus regardés du moment. Mais ce n’était pas la seule production de genre policier auquel vous devriez faire attention, car une série scandinave pourrait attirer tous les regards.

Il s’agit de Cowboy de Copenhagueune série de Danemark qui est arrivé cette année sur Netflix. Créé par Nicolas Winding Refn, il s’agit d’un thriller de 6 épisodes qui durent environ 50 minutes. C’est pourquoi il est rapidement devenu l’une des propositions idéales pour profiter du week-end. Si vous aimez les histoires de crime mélangées au surnaturel, vous devrez l’ajouter à votre liste dès maintenant.

Synopsis du Cowboy de Copenhague :

L’histoire, classée thriller policier, raconte les aventures de Miu. Après une vie de servitude, l’énigmatique jeune femme est prête pour un nouveau départ lorsqu’elle décide d’explorer le sinistre paysage de la pègre de Copenhague. Avec ses mystérieuses capacités surnaturelles, il se lance dans une odyssée avec Rakel, son ennemi juré, pour demander justice et se venger de tous ceux qui lui ont fait du tort.

Remorque Cowboy de Copenhague :

Distribution de Copenhagen Cowboy :

Angela Bundalovic comme Miu

Andreas Lykke Jørgensen comme Nicklas

Li Ii Zhang comme Mor Hulda

Jason Hendil-Forssell comme Chiang

Hok Kit Cheng comme Ying

Shang Preben Madsen comme Lai

Complétez le casting :

Emilie Xin Tong Han comme Ai

Zlatko Buric comme Miroslav

Fleur Frilund comme Jessica

Valentina Dejanovic comme Cimona

Maria Erwolter comme Beate

Ramadan Husseini comme André

