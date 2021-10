Netflix : la série qui vous fera oublier Lady’s Gambit

Comme c’est arrivé avec Gambit de la dame, qui a positionné une actrice montante comme Anya Taylor-Joie parmi les plus appréciées des fans et les plus recherchées de l’industrie, une nouvelle production de Netflix suivre leurs traces. Lors d’un événement consacré à la discussion des résultats du troisième trimestre sur la plateforme de streaming, il a été révélé que Choses à nettoyer Il est déjà parmi les plus consultés du service.

Sorti le 1er octobre, il met en vedette Andie Macdowell et Margaret qualley. Il se concentre sur la vie d’une jeune femme qui est mère et décide de commencer à travailler comme domestique afin de soutenir sa fille et de sortir de la pauvreté. Il s’inspire des mémoires de Stéphanie terre titré Femme de ménage : travail acharné, bas salaire et volonté de survie d’une mère (Femme de ménage : travail acharné, bas salaire et volonté de survie d’une mère.)

Comme indiqué, Les choses à nettoyer se sont déjà classées cinquième dans les productions originales de Netflix plus de vues. Partagez le poste avec Sexe / Vie et la troisième saison de Des choses étranges. Mais ce ne serait pas sa seule marque, puisque dans la catégorie des mini-séries tout indique qu’il dépassera ce qui a été fait par Le pari de la dame dans ses 28 premiers jours : 62 millions de comptes. Dans l’entreprise qui commande Hastings de roseau Ils s’attendent à ce qu’il soit vu par 67 millions de personnes.

Les changements dans les cotes Netflix comptent

Dans le même événement mentionné, il a été confirmé que Netflix atteint 214 millions d’abonnés et a révélé qu’ils changeront la façon dont ils prendront en compte la note à l’avenir. Cela est arrivé quelques jours après qu’il a été signalé que Le jeu du calmar il avait dépassé les 142 millions de comptes qui l’avaient consulté et établi un record. Maintenant, il cessera de compter par utilisateurs et il sera compté par heures.

Pour mettre en contexte, le dossier de Le jeu du calmar il a été atteint puisque le mécanisme actuel considère qu’un utilisateur a vu une fiction lorsqu’il a joué deux minutes d’un épisode ou d’un film. Si l’on tient compte des heures jouées, la fiction la plus regardée a été Bridgerton, qui atteint 625 millions. Au Netflix ils considéraient que cela servait aussi à valoriser les productions dignes d’être revues. De plus, ils ont promis une plus grande transparence dans l’affichage de leurs statistiques.

