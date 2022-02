Netflix : la série qui a réalisé le record d’audience aux Etats-Unis selon Nielsen

Netflix

Le compteur d’audience a dévoilé un nouveau leader dans le Top 10 des audiences américaines et a laissé une série Netflix comme la plus populaire.

©NetflixNetflix : la série qui a réalisé le record d’audience aux États-Unis selon Nielsen.

L’avancée des services de streaming rend la concurrence de plus en plus rude pour atteindre le nombre maximum d’abonnés dans le monde, mais ce qui compte aussi, c’est le nombre de reproductions. Pour savoir exactement aux Etats-Unis, l’audimètre nielson publie semaine par semaine les rapports des plateformes Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu TV et Apple TV+bien que les rapports aient presque un mois de retard.

Il a été signalé précédemment que Charme, un film Disney +, avait réussi à rester en tête du classement des plus populaires aux États-Unis et à surpasser le contenu de Netflix. Précisons que les listings qui ne sont pas menés par des productions de la plateforme N ne sont que des exceptions, elles ont donc rapidement regagné le trône.

+La série Netflix la plus populaire aux États-Unis

Selon la dernière mise à jour de nielson sur son site officiel, la plus regardée aux États-Unis entre la semaine du 17 au 23 janvier 2022 était la série Ozarkà partir de Netflixavec un total de 2,904 millions de minutes jouées. C’est l’un des programmes les plus attendus par les téléspectateurs et a fait un retour triomphal avec la première partie de sa quatrième et dernière saison.

« » Ozark « est un drame moderne captivant qui raconte le parcours de la famille Byrde, de leur vie ordinaire dans la banlieue de Chicago à leur dangereuse entreprise criminelle dans les Ozarks, dans le Missouri. La série examine en profondeur le capitalisme, la dynamique familiale et la survie. à travers les yeux d’Américains inhabituels »est le synopsis officiel de cette fiction qui comptera 7 épisodes supplémentaires.

Charme au deuxième rang avec 1,511 million de minutes regardées et fichier 81 est monté sur le podium avec 1,035 million de minutes. Le reste du Top 10 a été complété par : NCIS (732M), cocomelon (686M), cobra kai (670), Esprits criminels (648M), applaudir (597M), Hôtel Transylvanie : Transformania (595M) et Le livre de Boba Fett (580M).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂