Netflix : la série qui a réalisé le record d’audience aux Etats-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen a mis à jour son Top 10 et a laissé une série Netflix au sommet par rapport aux titres sur d’autres plateformes, par une large marge. Voyez lequel est le numéro un !

© GettyNetflix : la série qui a réalisé le record d’audience aux États-Unis selon Nielsen.

Semaine après semaine, le compteur d’audience nielson est chargé de publier les chiffres officiels des téléspectateurs aux États-Unis et des utilisateurs des services de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ Oui Hulu-TV. Nous devons préciser que les données suivantes arrivent avec près d’un mois de retard, car les plateformes ne rapportent généralement pas leurs points de vue avec précision.

Dans les dernières mises à jour, Disney+ avait pris le dessus sur le classement principal avec la première de Rapporterle dernier film d’animation des studios Pixar qui, pendant deux semaines consécutives, a fait Netflix resterait en arrière-plan, un fait qui n’arrive généralement pas. Nous avons déjà le nouveau Top 10 des titres préférés et la plateforme Red N a pris la première place.

+Le plus regardé aux États-Unis selon Nielsen

Selon le dernier rapport Nielsen, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 21 au 27 mars 2022 était Bridgerton avec un total de 2 547 millions de minutes jouées. Il s’agit de la deuxième saison de l’émission créée par Shonda Rhimes, qui répète à nouveau son succès, bien qu’elle n’ait pas Regé-Jean Page comme protagoniste.

Dans ces nouveaux épisodes, l’histoire se concentre sur Anthony, qui, après que son amant lui a brisé le cœur dans le premier volet, cherche un nouveau partenaire. La saison 2 est arrivée le 25 mars et est rapidement devenue un phénomène, car lors de son week-end d’ouverture, elle a battu le record de vues et de il est devenu plus tard la série en anglais la plus regardée de Netflix.

La vérité est que la plateforme a placé d’autres productions du moment sur le podium, comme Le projet Adamavec 1 199 millions de minutes regardées et la téléréalité C’est du gâteau ?, avec 1,185 million de minutes. Le reste du Top 10 a été complété par : Rouge (977M), Le Dernier Royaume (976M), NCIS (752M), Charme (719M), Cocomelon (645M), Criminal Minds (635M) et Inventer Anna (558 M).

