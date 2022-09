Netflix : la série qui a atteint 4 semaines étant la plus regardée au monde

Netflix

FlixPatrol a présenté sa mise à jour la plus choisie par les utilisateurs de Netflix la semaine dernière et le même titre est répété.

©NetflixNetflix : la série qui a atteint 4 semaines étant la plus vue au monde.

le service de streaming Netflix semble repartir à la hausse en deuxième partie d’année, après deux rapports qui ont condamné une sévère baisse d’abonnés. Les raisons de la crise d’entreprise qu’il a traversée sont multiples, mais la réalité montre également que les chiffres d’audience augmentent et maintiennent son contenu parmi les plus populaires aujourd’hui. Dans ce cas, une série continue d’être le phénomène qui surprend, au-delà de son attente.

S’il est question d’un tollé lié à la plateforme, et plus encore en 2022, la première chose qui viendra à l’esprit du spectateur est choses étranges, puisque depuis son premier opus, il s’est imposé comme un titre préféré des utilisateurs. Cependant, au troisième trimestre de l’année, il semble avoir trouvé son grand rival en termes de vues, puisque L’homme de sable continue sur la voie du succès.

Selon la dernière mise à jour de FlixPatrol, L’homme de sable a été la série Netflix la plus regardée entre la semaine du 29 août et le 4 septembre. Le rapport précise que l’adaptation en bande dessinée de Neil Gaiman a mérité cette reconnaissance pour la quatrième fois consécutive et commence à prendre une place privilégiée parmi les émissions les plus choisies de 2022.

Parallèlement au succès d’audience qui se réaffirme semaine après semaine, le streaming n’a pas encore officialisé si le programme aura un renouvellement pour une deuxième saison, donc des nouvelles sont attendues prochainement. La vérité est que le nombre de reproductions accompagne la production en ajoutant 53 790 000 millions d’heures vues dans le dernier Top révélé par Netflix.

Dans cette histoire, nous verrons Dream, qui façonne tous les fantasmes et les peurs de l’humanité. Lorsqu’il est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle, son absence déclenche des événements qui vont changer à jamais le monde des rêves et de l’éveil. Pour cette raison, il doit rétablir l’ordre et réparer les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, voyageant à travers différents mondes et chronologies qui le conduiront à rencontrer de vieux amis et ennemis.

