Netflix : la série One Piece démarre officiellement la production

Netflix travaille sur une adaptation cinématographique « One Piece » et le tournage a apparemment officiellement commencé. Le projet est une adaptation prometteuse en direct avec une distribution intéressante d’acteurs qui semblent très bien correspondre à leurs rôles à première vue.

Netflix lance la production de One Piece

One Piece se présente sous la forme d’une série : One Piece est en train d’être transformé en une série Netflix. la manga extrêmement réussi en a déjà un série animée non moins réussie et les deux sont extrêmement populaires – le manga « One Piece » et l’anime sont parmi les produits les plus réussis de leur genre. Un autre arrive bientôt Série Netflix avec de vrais acteurs à.

Qui incarne Luffy, Lorenor Zoro, Nami and Co dans la série One Piece sur Netflixvous pouvez lire ici :

La bonne nouvelle est : la Le casting semble très bien correspondre. À première vue, les gens semblent très convaincants et comme s’ils pouvaient très bien se glisser dans les rôles individuels. Mais il y a des détails plus prometteurs liés à la série One Piece. Par exemple est aussi Eiichiro Oda, l’inventeur et illustrateur de l’original, est également à bord et a donné sa bénédiction au projet.

Le tournage a maintenant commencé : En attendant, le tournage de la série Netflix « One Piece » est déjà en cours. Au moins les deux ont Showrunner Steven Maeda ainsi que le compte Twitter officiel Netflix Geeked a tweeté des images correspondantes qui rendent cela indubitablement clair.

C’est le La série One Piece de Netflix officiellement en production. Très probablement, la première saison sera maintenant filmée. Il est censé être sur la façon dont le personnage principal Monkey D. Luffy rencontre ses premiers membres d’équipage et commence à constituer le gang Straw Hat Pirates.

Quand commence la série ? Malheureusement ça reste toujours pas clair. Jusqu’ici il y a pas de date de début officielle ou similaire. Au vu de la nouvelle que le tournage de « One Piece » vient de commencer, il convient pas mal de temps encore mettre du temps pour y arriver.

