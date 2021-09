Netflix : La série la plus réussie de l’histoire… et ce n’est pas La Casa de Papel

Netflix

Une nouvelle série a attiré tous les regards et a rapidement gravi les échelons pour devenir la plus aboutie sur Netflix.

Séries© GettyNetflix : La série la plus réussie de l’histoire… et ce n’est pas La Casa de Papel.

L’une des caractéristiques du service de streaming Netflix ces dernières années était de capter l’attention de ses abonnés avec du contenu dans des langues autres que l’anglais, comme Le vol d’argent ou Lupin. Les deux séries se sont classées parmi les premières internationales les plus réussies de l’histoire, mais récemment un nouvel adversaire est apparu qui les a largement dépassés. Nous parlons de la dernière rage sur la plate-forme, Le jeu du calmar.

De quoi s’agit-il Le jeu du calmar? Son synopsis officiel se lit comme suit : « Plusieurs personnes à risque d’exclusion et ayant de graves problèmes financiers reçoivent une mystérieuse invitation à participer à un jeu. 456 concurrents de toutes sortes et conditions se retrouvent enfermés dans un lieu secret où ils doivent s’affronter dans plusieurs jeux pour remporter 45,6 milliards de won. C’est sur les jeux d’enfants traditionnels coréens (feu rouge, feu vert, etc.), mais les perdants meurent. Qui va gagner et à quoi sert le jeu ? « .

+ La série la plus réussie de l’histoire… et ce n’est pas La Casa de Papel

Selon les spécialistes, la raison du phénomène, ainsi que Le vol d’argent et Lupin, est principalement dû à la baisse considérable des productions hollywoodiennes qui sortent principalement des remakes ou des films de super-héros, donc le public a besoin de quelque chose de frais, de nouveau et de différent pour se divertir. Netflix a récemment publié son Top 10 du contenu original, mais selon le PDG Ted Sarandos, Le jeu du calmar sera le plus réussi de tous.

Jeu de calmar, comme on l’appelle aussi, a été créé par Hanwg Don-hyuk, qui a commencé la première ébauche de la fiction en 2008, bien avant ses projets Silencieux et La forteresse. Bien que cela puisse sembler une rareté, l’émission a été interrompue pendant plus de dix ans jusqu’à ce que le streaming lui donne le feu vert pour son achèvement: « Je n’ai pas pu obtenir assez d’investissement et le casting a été difficile »a avoué le directeur. L’attente est terminée et Le 17 septembre, les neuf épisodes qui font fureur dans le monde ont été lancés.

Les notes des critiques sont une autre raison de son succès, car il bénéficie d’un Taux d’approbation de 100 % sur les tomates pourries avec des critiques encourageantes pour la série. De plus, il est également important de noter que rien n’est le fruit du hasard, puisque le gouvernement sud-coréen a massivement investi dans l’exportation de sa culture populaire ces dernières décennies, quelque chose qui se reflète dans K-Dramas comme Le jeu du calmar et en K-pop avec le groupe Bts, qui vient de sortir un dernier single avec Coldplay.

