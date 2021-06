Netflix : la série la plus attendue

Malgré avoir eu un 2020 à oublier, où nombre de ses productions ont été affectées, Netflix vous avez déjà un calendrier prêt pour cette année et la suivante. Au-delà du fait que certaines séries sont encore en tournage ou, même, en post-production, il y a déjà quelques dates confirmées pour ce qui sera la deuxième saison de ce 2021 et ce début 2022.

Cependant, malgré le fait que le travail qu’il récolte Netflix C’est infini, de Spoiler nous recueillons les cinq séries les plus attendues par les fans. Depuis Le vol d’argent, en passant pour Le sorceleur, jusqu’à ce que BridgertonSachez quand ils sont libérés et tous les détails de chacun d’eux.

Les 5 séries les plus attendues par les fans :

1. La maison de papier :

Après quatre saisons de succès mondial, La Casa de Papel s’achève. La dernière édition publiée en Netflix Il montrait El Professor et sa bande acculé à la fois par l’inspecteur Sierra et la Garde civile et, maintenant, la saison prochaine, l’histoire sera définitivement close.

Date de sortie : 3 septembre (volume 1) – 3 décembre (volume 2).







2. Le sorceleur :

La première saison de The Witcher, avec Henry Cavill, a été un succès complet. Mais, la fin abrupte a laissé les fans en vouloir plus, et à cause de cela, Netflix a confirmé une deuxième saison qui, après de nombreuses adversités surmontées pendant la pandémie, a déjà terminé le tournage et est en cours de post-production.

Date de sortie: Une date officielle n’est pas encore confirmée, mais selon une vidéo promotionnelle publiée par la même page officielle de la série, les nouveaux chapitres ne vont pas au-delà de cette année.

3. Bridgerton :

Avec une connotation historique, car il se déroule dans le vieux Londres, Bridgerton a été l’un des grands succès de Netflix l’année dernière. L’histoire, qui incarne les livres de Julia Quinn, renouvelée pour une deuxième saison qui aura Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) comme nouveau protagoniste et, beaucoup attendent déjà son retour.

Date de sortie: La plateforme n’a pas encore annoncé de date officielle, mais tout indique qu’elle n’arriverait que l’année prochaine. En effet, en raison des blocages de virus et de la situation désastreuse en Angleterre, le casting n’a pu revenir sur le plateau qu’il y a moins de deux mois.

La famille Bridgerton. Photo : (Netflix)



4. Élite 5 :

La quatrième saison d’Elite, qui a été ajoutée à la plateforme le 18 juin, a fait fureur. Après avoir présenté ses nouveaux personnages, Ari, Mencía, Patrick et Phillippe, la série de l’école la plus prestigieuse de Madrid arrivera avec une cinquième saison et deux nouveaux personnages.

Date de sortie: Netflix n’a annoncé aucune date, mais comme les enregistrements sont déjà terminés et que la saison aura le même nombre de chapitres que celle qui vient de sortir, la série pourrait être renouvelée à la fin de cette 2021 ou au début de l’autre.







5. Lucifer :

Après beaucoup d’attente, le 28 mai, les fans de Tom Ellis et Lauren German ont revu Lucifer et Chloé ensemble dans la saison 5B du strip. Pourtant, quelques jours plus tard, le casting annonçait la fin du tournage de la sixième et dernière saison de l’histoire du fils de Dieu le plus rebelle.